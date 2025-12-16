Sénégal: Pèlerinage marial de Gouloumbou - La 28e édition sous le signe de l'espérance et de la paix

Le pèlerinage marial de Gouloumbou a réuni, hier, de nombreux fidèles chrétiens autour du thème de l'espérance, avec des prières pour la paix formulées tout au long de l'événement.

La localité de Gouloumbou a accueilli la 28e édition de ce grand rendez-vous spirituel. Cette année, l'événement coïncide avec l'année jubilaire, célébrée tous les 25 ans par l'Église comme le jubilé de la rédemption. Selon l'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, l'espérance, l'une des vertus théologales de la foi chrétienne, invite les fidèles à se préparer à « une vie qui ne s'achève pas sur terre ».

Dans son message, l'évêque a exhorté les chrétiens à vivre une foi cohérente et exemplaire, soulignant que le témoignage par les actes reste le meilleur moyen de susciter des vocations et de partager les valeurs de l'Évangile. Ce pèlerinage a également été marqué par des prières pour la paix, tant au Sénégal que dans le monde, face aux nombreux conflits actuels. Pour Monseigneur Mamba, la paix durable repose sur la culture de l'esprit de paix et sur un engagement collectif pour la consolider.

Représentant le gouvernement, Diariatou Ndiaye, adjointe au gouverneur de Tambacounda chargée du développement, a salué l'engagement et la discipline de la communauté chrétienne, ainsi que la mobilisation des services de l'État qui ont assuré le bon déroulement de l'événement.