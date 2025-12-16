Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 décembre 2025

revue de presse

Cédéao : 2,85 Millions de dollars à cinq pays pour la lutte contre le terrorisme

Les pays bénéficiaires de l’enveloppe financière de 2,85 millions de dollars provenant du Fonds de sécurité régionale de la Cédéao sont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Togo, touchés par le terrorisme, a précisé le communiqué final de la 68e session ordinaire tenue à Abuja.

Le Bénin fait face à des attaques de plus en plus fréquentes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), tandis que le Nigéria est confronté à une insurrection jihadiste menée par les deux factions de Boko Haram.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le pays pourrait également devoir faire face prochainement aux attaques du JNIM, qui a récemment revendiqué sa première opération sur le territoire nigérian en plus d’un nouveau groupe qui se fait appeler Lakurawa. Le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Togo sont relativement moins touchés, mais demeurent vulnérables à la menace terroriste transfrontalière. [Source Apanews]

RDC : Les rebelles de l'AFC-M23 annoncent leur retrait d'Uvira

Moins d’une semaine après la prise de la ville stratégique d’Uvira, les rebelles de l’AFC-M23 ont annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, leur retrait de cette localité du Sud-Kivu, sous certaines conditions.

Cette décision inattendue, a surpris en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié tard dans la nuit, l’AFC-M23 a indiqué son intention de quitter Uvira, conquise à l’issue d’une offensive éclair qui, selon les autorités congolaises, a fait des centaines de morts. L’Alliance Fleuve Congo et son bras armé, le M23 soutenu par le Rwanda affirment que ce retrait vise à appuyer le processus de Doha. [Source Africanews]

Mali: Neuf officiers radiés de l’armée saisissent la Cour suprême

L’affaire des radiations au sommet de l’armée malienne prend une nouvelle tournure judiciaire. Neuf officiers et sous-officiers écartés en octobre ont saisi la Cour suprême pour contester les décrets pris à leur encontre. Accusés de conspiration par les autorités de transition, ils dénoncent une décision arbitraire et entachée de vices de procédure.

Les plaignants réclament l’annulation des radiations et leur réintégration au sein des forces armées.

La requête a été déposée le 12 décembre devant la Cour suprême du Mali. Les plaignants, parmi lesquels figurent le lieutenant-colonel Amadou Keita et le lieutenant-colonel Saybou Keita, affirment être victimes de « détournement de pouvoir » et d’« excès de pouvoir » de la part de l’exécutif militaire. [Source Afrik.com]

Sénégal : Lancement de la première Journée nationale de la diaspora, un signal politique fort

Le Sénégal célèbre, ce 17 décembre 2025 à Dakar, la première Journée nationale de la diaspora. Une initiative voulue par le président Bassirou Diomaye Faye pour reconnaître le rôle stratégique des Sénégalais de l’extérieur.

Le Sénégal franchit une étape symbolique dans sa relation avec sa diaspora. Ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement organise la toute première Journée nationale de la diaspora sénégalaise, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio.

L’événement, annoncé par le président Bassirou Diomaye Faye lors de sa visite aux Émirats arabes unis en 2024, vise à rendre hommage aux Sénégalais vivant à l’étranger et à reconnaître leur contribution au développement national. [Source Africa Radio]

Centrafrique/Présidentielle 2025 : Huit partis politiques unissent leurs forces

En vue de la présidentielle du 28 décembre 2025, le paysage politique centrafricain se recompose. Le Parti de l’Unité et de la Reconstruction, le PUR, conduit par son président Eddy Symphorien Kparékouti, a signé un accord stratégique avec la Plateforme des Partis Centristes, la PPC. Ce rapprochement engage huit formations politiques derrière une candidature unique, avec d es engagements programmatiques et organisationnels.

En échange de ce soutien, le PUR reconnaît la Plateforme des Partis Centristes comme partenaire majeur. En cas de victoire, une participation gouvernementale et des responsabilités administratives sont prévues pour les représentants centristes. [Source Africa 24]

ZLECAf – L’Afrique parie sur l'intégration commerciale pour changer d'échelle économique

Réunis à Marrakech pour la deuxième édition du Forum des affaires de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), décideurs publics et acteurs économiques ont réaffirmé une conviction centrale : l'intégration commerciale du continent est devenue un impératif stratégique pour le développement de l'Afrique.

À cette occasion, le secrétaire d'État marocain chargé du Commerce extérieur, Omar Hajira, a souligné le rôle structurant de la ZLECAf dans la transformation économique africaine, en particulier pour le secteur privé. « La ZLECAf constitue l'un des projets les plus ambitieux sur lesquels l'Afrique mise pour stimuler sa croissance », a déclaré Omar Hajira devant seize ministres africains et plus de trente délégations venues de l'ensemble du continent. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Afrique du Sud : Le JSE ajoute trois ETF pour élargir l'accès à l'investissement mondial

La Bourse de Johannesburg a inscrit trois nouveaux fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs sud-africains un accès plus large aux actions mondiales, aux stratégies multi-actifs et aux marchés immobiliers internationaux, selon un rapport d'African Markets.

Il s'agit de deux ETF gérés activement par Allan Gray en partenariat avec Orbis, et d'un ETF nourricier immobilier mondial de Satrix. Les trois produits sont libellés en rand et négociés sur le JSE.

L'Allan Gray-Orbis Global Equity Feeder AMETF investit dans des actions mondiales par l'intermédiaire de l'Orbis Global Equity Fund, en utilisant une approche active axée sur la recherche. Le fonds Allan Gray-Orbis Global Balanced Feeder AMETF suit une stratégie diversifiée, répartie entre les actions, les obligations et les matières premières par l'intermédiaire du fonds Orbis SICAV Global Balanced Fund. [Source Daba Finance]

Le Tunisien Nizar Chakroun en lice pour le Prix international de la fiction arabe 2026

Le roman tunisien « Days of the Murdered Fatimid » (Les jours du fatimide mis à mort) de Nizar Chakroun figure sur la liste longue du Prix international de la fiction arabe (IPAF) 2026, annoncée lundi par les organisateurs.

Publié en 2025 par Dar Safsafa pour l'édition, en partenariat avec Dar Miskiliani, le roman propose une écriture à la croisée de l'histoire et de la fiction. L'intrigue s'articule autour d'un meurtre survenu à l'époque fatimide, revisité à travers une narration qui interroge les notions de justice, de pouvoir et de légitimité du jugement. En mêlant enquête historique et profondeur humaine, l'auteur relit une séquence charnière du passé pour en extraire des questionnements contemporains sur la violence, l'autorité et le sens du règne. [Source Tunis Afrique Presse]

Bénin: Le cyberactiviste Steve Amoussou voit sa peine confirmée en appel à deux ans de prison ferme

Au Bénin, Steve Amoussou a vu sa peine confirmée en appel, ce lundi 15 décembre, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Comme en première instance, il reste condamné à deux ans de prison ferme et à 2 millions de francs CFA d'amende (environ 3 000 euros). Steve Amoussou était accusé d'être le cyberactiviste derrière le compte « Frère Hounvi », très critique de la politique du président Patrice Talon. Il a notamment été reconnu coupable de harcèlement par voie électronique.

« Steve Amoussou a le moral, il fait contre mauvaise fortune bon coeur »,ont déclaré ses avocats, soulagés que la peine n'ait pas été majorée, même s'ils voulaient la voir annulée ou diminuée. La peine est donc maintenue en appel : deux ans de prison ferme, pour harcèlement par voie électronique, diffusion de fausses nouvelles et incitation à la rébellion. L'accusation d'injure avec motivation politique, retenue en première instance, a été écartée. [Source RFI]

Ethiopie : AddisAbeba célèbre le retour d’objets historiques et identitaires

Une cérémonie s’est tenue à Addis‑Abeba pour la restitution d’objets anciens à l’Éthiopie. Ces pièces avaient quitté le pays il y a près d’un siècle et sont considérées comme des symboles forts de l’identité nationale. Elles ont été remises officiellement aux autorités éthiopiennes.

Les objets proviennent de la collection privée d’un diplomate allemand. Leur retour est vu comme un geste important pour la mémoire et la culture du pays. Ils sont désormais exposés au musée ethnographique de la capitale afin que le public puisse les découvrir. [Source Africatopsuccess]

