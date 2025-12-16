Ile Maurice: Après la demande d'injonction, l'enquête suspendue avant une audience en urgence

L'affaire MIC-Menlo Park connaît un tournant judiciaire important. Le mercredi 10 décembre, Menlo Park Ltd, par l'intermédiaire de Stéphane Adam et Mary-Queenie Adam, a saisi la Cour suprême d'une demande d'injonction visant à retirer l'enquête sur une présumée conspiration pour frauder la Mauritius Investment Corporation (MIC) à l'ASP Dussoye et à l'Anti-Money Laundering Unit (AML) du CCID, pour la confier à une autre instance.

Les demandeurs soutiennent que l'enquête est entachée d'irrégularités, de parti pris et d'ingérences extérieures, compromettant leur droit constitutionnel à une enquête indépendante et impartiale. À l'appui, plusieurs enregistrements audio et documents ont été versés à la cour, qui compte tenu de la gravité des allégations, a fixé une audience en urgence, le vendredi 19 décembre et ordonné entretemps la suspension de l'enquête.

Cette injonction ouvre un nouveau volet - judiciaire et institutionnel - la cour étant appelée à se prononcer non seulement sur le fond des accusations, mais aussi sur la légalité, l'impartialité et la crédibilité même de l'enquête policière.