Afrique de l'Ouest: Stimulation de l'agriculture intelligente en Afrique de l'Ouest - La Bidc et le Gggi signent un accord de financement de 600 mille dollars

La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (Bidc), par l'intermédiaire de son Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation (Fraa), a signé un accord de financement de 600 000 USD avec le Global green growth institute (Gggi).

De gauche à droite Mme Katerina Syngellakis Directrice régionale pour l'Afrique du Gggi et Dr. George Agyekum Donkor Président de la Bidc et de son Conseil d'administration

Selon un communiqué de presse de la Bidc, ce partenariat donne un élan significatif au projet Initiative ouest-africaine pour une agriculture intelligente face au climat (Waicsa) et marque une étape décisive dans les efforts régionaux visant à développer des chaînes de valeur agricoles résilientes au changement climatique dans toute la CEDEAO. La cérémonie de signature, qui s'est tenue au siège de la Bidc à Lomé, République togolaise, le 11 décembre 2025, renseigne la même source, a réaffirmé le partenariat collaboratif entre les deux institutions en faveur d'une transformation agricole durable.

Le fonds d'amorçage jouera un rôle catalyseur dans l'expansion de l'assistance technique et la facilitation de la mobilisation des ressources pour le Waicsa. Il mettra également en place un système de soutien aux institutions financières, aux petites et moyennes entreprises (Pme) et aux entreprises agricoles, en leur fournissant les outils et les capacités nécessaires pour renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique et contribuer aux efforts d'adaptation et d'atténuation.

Au cours de la cérémonie, précise-t-on, le Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, Dr. George Agyekum Donkor, a souligné le potentiel transformateur de cette collaboration, insistant sur le fait que l'agriculture intelligente face au climat reste au cœur de la mission de la Banque, qui consiste à favoriser un développement durable, inclusif et résilient au changement climatique dans toute l'Afrique de l'Ouest.

Il a noté que le Waicsa, mis en œuvre dans le cadre du domaine opérationnel « Réponse au changement climatique » du Fraa, est une intervention phare conçue pour renforcer la sécurité alimentaire régionale, promouvoir les investissements verts et ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour des millions de petits exploitants agricoles et d'entreprises agroalimentaires.

La délégation du Gggi, conduite par la Directrice régionale pour l'Afrique, Mme Katerina Syngellakis, a salué le leadership de la Bidc dans la promotion de l'action climatique dans toute la sous-région et a réaffirmé l'engagement du Gggi à accélérer les initiatives d'investissement vert en Afrique de l'Ouest. Cet accord renforce la vision commune de la Bidc et du Gggi, qui consiste à promouvoir l'agriculture intelligente face au climat comme fondement indispensable de la sécurité alimentaire et de la résilience économique dans la sous-région de la CEDEAO.

Le fonds d'amorçage apportera un soutien essentiel aux efforts continus du Waicsa, notamment en matière de préparation de projets, de sensibilisation des investisseurs et de mobilisation globale de l'écosystème. «Grâce à ce partenariat, les deux institutions réaffirment leur engagement à autonomiser les acteurs de la chaîne de valeur agricole, à renforcer les capacités régionales d'adaptation au changement climatique et à favoriser un développement durable à long terme en Afrique de l'Ouest », explique-t-on.