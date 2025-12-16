Sénégal: Pays du G20 - La croissance du PIB présente un tableau contrasté au 3e trimestre 2025

La croissance du produit intérieur brut (Pib) a présenté un tableau contrasté parmi les 16 pays du G20 pour lesquels des données sont disponibles au troisième trimestre 2025. Selon un communiqué de presse de l'Ocde, la croissance s'est accélérée dans sept pays par rapport au T2 2025, a ralenti dans sept autres, et deux pays ont enregistré une contraction. En conséquence, la croissance du Pib dans le G20 a légèrement augmenté pour atteindre 0.8 % au T3 2025, contre 0.7 % au trimestre précédent, selon des estimations provisoires.

«La croissance a fortement rebondi au Canada (de -0.5 % à 0.6 %) au T3 2025. Elle est également redevenue positive en Italie (de -0.1 % à 0.1 %), tandis qu'en Allemagne, le PIB s'est stabilisé (0.0 %) après une contraction de 0.2 % au T2. La croissance a nettement augmenté en Corée (de 0.7 % à 1.3 %), et plus modérément en France (de 0.3 % à 0.5 %), en Inde (de 1.8 % à 2.0 %) et en Chine (de 1.0 % à 1.1 %) », informe l'Ocde.

En revanche, d'autres pays du G20 ont enregistré soit des contractions, soit un ralentissement de la croissance au T3 par rapport au T2 2025. Le PIB s'est contracté au Japon et au Mexique (de 0.6 % et 0.3 %, respectivement). La croissance a ralenti en Arabie saoudite (de 1.9 % à 1.4 %), en Türkiye (de 1.6 % à 1.1 %), en Afrique du Sud (de 0.9 % à 0.5 %), en Australie (de 0.7 % à 0.4 %), ainsi que plus marginalement au Brésil, en Indonésie et au Royaume-Uni.

Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB de la zone G20 a été supérieur de 3.1 % au T3 2025. Parmi les économies du G20 pour lesquelles des données sont disponibles, l'Inde a enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé à 8.0 %, tandis que le Mexique a enregistré le plus faible (-0.2 %).

