Sénégal: BRVM - Le titre Sucrivoire se retrouve à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.

15 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 15 décembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Sucrivoire s'est retrouve à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.

Le cours de cette valeur est passe de 1 000 FCFA la veille a 1075 FCFA ce 15 décembre 2025, soit une augmentation de 75 FCFA. Sucrivoire gomme ainsi la baisse de 3,85% enregistrée lors de la séance de cotation du 12 décembre 2025. Au premier semestre 2025,la société Sucrivoire a réalisé un résultat net déficitaire de 6,707 milliards de FCFA contre un résultat net bénéficiaire de 1,263 milliard de FCFA un an auparavant, soit une baisse de 631%.

En dehors de Sucrivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 28 700 FCFA), ERIUM ex Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1 160 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 3 060 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 460 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,97% à 40 000 FCFA), BICB Benin (moins 2,90% à 4 850 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,83% à 2 230 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 3 510 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,87% à 1 050 FCFA).

La valeur totale des transactions a nettement baissée, passant de 3,711 milliards FCFA la veille à 1,934 milliards FCFA ce lundi 15 décembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 25,627 milliards, en se situant à 13 384,436milliards de FCFA contre 13 410,063 milliards FCFA le vendredi 12 décembre 2025.

Celle des obligations connait une baisse de 16,004 milliards, passant de 11 433,392 milliards FCFA la veille à 11 417,388 milliards FCFA ce lundi 15 décembre 2025.

Tous les indices sont en repli. L'indice BRVM Composite a cédé 0,19% à 347,14 points contre 347,81 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il a régressé de 0,29% à 166,17 points contre 166,65 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,21% à 143,00 points contre 143,30 points la veille.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

