Sénégal: BRVM - Le titre Sucrivoire se retrouve à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 15 décembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Sucrivoire s'est retrouve à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.

Le cours de cette valeur est passe de 1 000 FCFA la veille a 1075 FCFA ce 15 décembre 2025, soit une augmentation de 75 FCFA. Sucrivoire gomme ainsi la baisse de 3,85% enregistrée lors de la séance de cotation du 12 décembre 2025. Au premier semestre 2025,la société Sucrivoire a réalisé un résultat net déficitaire de 6,707 milliards de FCFA contre un résultat net bénéficiaire de 1,263 milliard de FCFA un an auparavant, soit une baisse de 631%.

En dehors de Sucrivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 28 700 FCFA), ERIUM ex Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1 160 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 3 060 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 460 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,97% à 40 000 FCFA), BICB Benin (moins 2,90% à 4 850 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,83% à 2 230 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 3 510 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,87% à 1 050 FCFA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La valeur totale des transactions a nettement baissée, passant de 3,711 milliards FCFA la veille à 1,934 milliards FCFA ce lundi 15 décembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 25,627 milliards, en se situant à 13 384,436milliards de FCFA contre 13 410,063 milliards FCFA le vendredi 12 décembre 2025.

Celle des obligations connait une baisse de 16,004 milliards, passant de 11 433,392 milliards FCFA la veille à 11 417,388 milliards FCFA ce lundi 15 décembre 2025.

Tous les indices sont en repli. L'indice BRVM Composite a cédé 0,19% à 347,14 points contre 347,81 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il a régressé de 0,29% à 166,17 points contre 166,65 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,21% à 143,00 points contre 143,30 points la veille.