Afrique: Banque de développement Shelter Afrique - Lionel Zinsou élu au poste de président du Conseil d'administration

Shelter Afrique Development Bank (ShafDB), la banque multilatérale de développement (Bmd) panafricaine dédiée à la promotion et au financement du logement, du développement urbain et des infrastructures connexes, a annoncé l'élection de Lionel Zinsou au poste de président du Conseil d'administration et de Said Athman Mtwana au poste de vice-président.

Lionel Zinsou, économiste, banquier d'affaires chevronné et ancien Premier ministre de la République du Bénin (2015-2016).

Selon un communiqué de presse, les élections ont eu lieu lors de la 149e réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 11 décembre 2025.

«M. Zinsou, éminent économiste, banquier d'affaires chevronné et ancien Premier ministre de la République du Bénin (2015-2016), apporte à ce poste une vaste expérience dans les domaines des politiques publiques, de la finance internationale et du capital-investissement », lit-on dans le document.

En acceptant sa nomination, M. Zinsou a déclaré : « Je suis honoré d'assumer la présidence de la ShafDB à ce moment charnière de sa transformation. Sur tout notre continent, la demande de logements dignes et abordables et d'environnements urbains dynamiques est à la fois urgente et inspirante. Avec mes collègues administrateurs, je m'engage à diriger la Banque avec clarté, détermination et ambition, en veillant à ce que nos investissements renforcent les communautés, ouvrent des perspectives économiques et reflètent le potentiel illimité de l'Afrique. ».

M. Mtwana, qui représente les États membres du Groupe 1, apporte une solide expertise en matière de politique du logement et de développement urbain, de planification de projets et d'économie de l'environnement bâti, ainsi qu'une vaste expérience acquise dans le cadre de fonctions gouvernementales de haut niveau dans le domaine de la politique nationale du logement et de l'aménagement du territoire.

« C'est un privilège d'occuper le poste de vice-président d'une banque dont la mission répond directement aux aspirations de millions de familles africaines. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et la direction afin de renforcer l'impact de la ShafDB, de promouvoir des solutions innovantes en matière de logement et de développement urbain, et de maintenir la gouvernance nécessaire pour assurer une croissance durable et inclusive dans tous nos États membres », a déclaré M. Mtwana en réponse à sa nomination.

M. Mtwana est titulaire d'une maîtrise en urbanisme et aménagement du territoire et d'une licence en économie de la construction de l'université de Nairobi, au Kenya.

Le directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique, Thierno-Habib Hann, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration et a également exprimé sa gratitude au président sortant, le Dr Chii Akporji, et au vice-président sortant, M. Ahmed Belayat, pour leur dévouement et leur leadership.

« Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à M. Lionel Zinsou et M. Said Athman Mtwana dans leurs nouvelles fonctions de direction au sein de la Banque de développement Shelter Afrique. Leur expérience combinée dans les domaines de la finance internationale, des politiques publiques, du logement et du développement urbain arrive à un moment décisif dans l'évolution de la Banque.

Alors que nous poursuivons notre transformation en une banque panafricaine de développement à part entière, leurs conseils seront essentiels pour promouvoir des solutions innovantes de financement du logement, renforcer les partenariats et accélérer le développement urbain et immobilier inclusif et résilient au changement climatique dans nos États membres. (...).», a déclaré M. Hann.

La transition à la tête de la banque réaffirme l'engagement de la ShafDB à remplir sa mission de financement du logement abordable et du développement urbain à travers l'Afrique. Sous la direction de son nouveau président et vice-président du conseil d'administration, la banque est bien placée pour faire progresser sa vision d'un logement et d'une croissance urbaine durables et inclusifs sur le continent.