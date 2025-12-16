Cote d'Ivoire: Très forte hausse du résultat net la société Tractafric Motors Côte d'Ivoire au premier semestre 2025.

La société Tractafric Motors Côte d'Ivoire (TMCI), qui commercialise des véhicules automobiles neufs a bouclé le premier semestre 2025 par une très forte hausse 2738% de son résultat net après impôts par rapport au premier semestre 2024.

Selon le rapport d'activité élaboré par la direction de cette entreprise, le résultat net est passé de 50,601 millions de FCFA au 30 juin 2024 à 1,435 milliard de FCFA. « Cette variation de 1,385 milliard s'explique principalement par l'effet conjugué de la hausse du chiffre d'affaires sur les activités de ventes de véhicules et ventes de pneumatiques, le bon pilotage des marges de distribution ainsi que la baisse de certaines charges dont les frais généraux, les charges de personnel, les frais financiers et les impôts et taxes, et la baisse des provisions sur stocks et clients », a laissé entendre la direction de l'entreprise.

Quant au chiffre d'affaires, il s'est accru plus modestement de 15,11% à 40 milliards de FCFA contre 35 milliards de FCFA au premier semestre 2024. En Côte d'Ivoire, le marché global de l'automobile (véhicules particuliers et industriels) a enregistré une hausse de 20% au premier semestre 2025 avec 15 185 véhicules neufs vendus contre 12 646 véhicules neufs au premier semestre 2024.

Ce qui fait dire à l'équipe dirigeante de TMCI que dans ce contexte marqué par des progressions des ventes sur différents segments du marché automobile ivoirien, « TMCI affiche une progression globale de 15,8% avec la vente de 1 320 véhicules contre 1 140 à fin juin 2024. »

Le résultat d'exploitation a fait un bond de 751% avec une réalisation de 2,140 milliards de FCFA contre 252 millions de FCFA au 30 juin 2024.

Pour sa part, le résultat financier s'est amélioré de 42%, ressortant négatif de -116,674 millions de FCFA contre -200,464 millions de FCFA au premier semestre 2024.

Concernant le résultat des activités ordinaires, il s'est établi à 2,023 milliards de FCFA contre 51,156 millions de FCFA au premier semestre 2024, soit une très forte progression de 3856%.

Sur l'évolution prévisible de l'activité jusqu'à la clôture, la direction de TMCI souligne que le deuxième semestre 2025 devrait connaitre une baisse du chiffre d'affaires, comparativement au premier semestre, en raison entre autres du contexte économique tributaire du climat socio-politique entourant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.