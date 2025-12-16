Sénégal: Train express régional (TER) - La ligne Dakar-Aibd connectée

Bientôt les usagers pourront rallier l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) par le Train express régional (Ter). La ligne avec Dakar a déjà été connectée, une étape décisive. L'objectif est de démarrer l'exploitation commerciale de la Phase 2 avant la fin du premier semestre 2026.

Le Train express régional vient de franchir un cap stratégique. Selon un communiqué reçu, le lundi 15 décembre, la ligne Dakar-Aibd a été connectée. « L'Apix a l'honneur d'informer les populations sénégalaises de la réussite des essais d'intégration de l'énergie, du système de signalisation, du matériel roulant. « Ces essais, conduits avec succès, constituent une étape déterminante dans l'achèvement technique du projet et confirment la parfaite interopérabilité de l'ensemble des sous-systèmes ferroviaires sur le tronçon Dakar-Aibd », indique la source.

Elle ajoute que plus d'une centaine de personnes ont été mobilisées pour assurer la réussite de ces tests, comprenant des experts internationaux venus d'Espagne, de Turquie, du Portugal, de France et du Canada, ainsi que de nombreux experts sénégalais, dont l'implication active a permis un transfert de compétences significatif et un renforcement durable de l'expertise nationale dans les métiers ferroviaires.

Avant l'ouverture a la circulation, quelques étapes restent encore à franchir. « Il ne reste plus à réaliser que les essais de performance et les essais de montée en vitesse, lesquels seront conduits conformément aux exigences réglementaires et aux standards internationaux. Cela, en amont de la mise en exploitation commerciale de la Phase 2 », indique le communiqué.

Par ailleurs, l'Apix s'engage à mettre tout en oeuvre, en étroite collaboration avec la Société Nationale du Ter (Senter), en sa qualité d'autorité de sécurité ferroviaire, ainsi qu'avec l'ensemble des parties prenantes, pour l'obtention de la certification de sécurité (Safety Certification). Cette démarche vise à permettre une mise en exploitation commerciale de la Phase 2 avant la fin du premier semestre 2026, dans le strict respect des normes internationales de sécurité ferroviaire, informe la source.