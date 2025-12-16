Congo-Kinshasa: Réconciliation entre deux groupements de Luiza après d'une décennie de conflit foncier

Les groupements Aka Ntanda et Tshina Kazanga, situés dans le secteur de Bambaie, territoire de Luiza (Kasaï-Central), se sont réconciliés, samedi 13 décembre, après plus d'une décennie de conflit foncier. Ce différend avait provoqué d'importants dégâts dans les deux camps. Les deux chefs coutumiers se sont retrouvés autour d'une table pour acter le retour de la paix. Pour sceller cette réconciliation, une marche pacifique a été organisée, réunissant les populations des deux groupements.

Ce conflit avait entraîné des pertes en vies humaines, des pillages et l'incendie de nombreuses habitations. Malgré plusieurs tentatives de médiation menées par les autorités locales, la tension persistait.

La situation a finalement évolué grâce à l'implication de Josué Kalukuta Musau, ressortissant du milieu, qui a relancé le dialogue entre les deux parties. À l'issue de ces échanges, les chefs des deux groupements ont appelé leurs administrés au calme, à la cohabitation pacifique et à la solidarité :

« Nous avons pris aujourd'hui la décision de nous unir comme un seul peuple. Le souvenir de la haine et du tribalisme doit désormais faire place à l'amour, à la solidarité et à la compréhension mutuelle. Nous disons non au combat car nous savons qu'ensemble dans la paix nous ferons plus. »

Cette réconciliation marque un tournant important pour le secteur de Bambaie. Elle ouvre la voie à la stabilité, à la reconstruction et au développement local, selon plusieurs observateurs.