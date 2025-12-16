Congo-Kinshasa: Des jeunes de Bunia s'engagent dans la lutte contre les violences numériques

« Il faut une forte sensibilisation à l'éducation numérique pour combattre les violences dont sont victimes plusieurs personnes dans les réseaux sociaux ». C'est l'engagement des jeunes de Bunia à l'occasion de la clôture le week-end dernier de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Ils saluent les efforts de la MONUSCO et ses partenaires pour lutter contre ce fléau qui reste, selon eux, un grand défi des sociétés modernes.

Plus d'une centaine d'étudiants de l'Université Anglicane de Congo (UAC) ont été sensibilisés vendredi dernier à Bunia aux conséquences des violences numériques faites aux femmes et aux filles. L'activité était organisée par l'ONG féminine OEDFE (Organisation pour l'encadrement et le développement de la femme et de l'enfant), en partenariat avec la Section du Genre de la MONUSCO.

Selon les organisateurs, l'objectif était d'emmener les jeunes à s'approprier la lutte contre ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la société.

Mapenzi Mave, la vingtaine, estime qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation numérique dans les milieux de jeunes.

Pour son camarade Joseph Rehema, les violences numériques dont sont victimes les jeunes sont dues à l'ignorance dans l'utilisation des réseaux sociaux. Il promet de sensibiliser à son tour d'autres jeunes au danger de ce fléau qui empoisonne la vie de nombreuses jeunes filles.

Pour la MONUSCO, personne n'est à l'abri des violences numériques. Ce qui, selon elle, demande une responsabilité individuelle mais aussi collective.