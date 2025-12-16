Afrique Centrale: Les Etats-Unis envisagent des sanctions pour faire respecter l'Accord de Washington

L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lucy Tamlyn, a exprimé la volonté de son pays de faire respecter l'accord de paix de Washington, signé entre la RDC et le Rwanda.

Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 15 décembre à Kinshasa :

« Nous examinons tous les outils possibles diplomatiques, des sanctions, ainsi que des activités bilatérales et multilatérales afin de nous assurer que les engagements pris soient respectés ».

La diplomate américaine a également fait part de la déception de son pays face à la reprise des violences dans l'Est de la RDC, survenue au lendemain de la signature de l'accord de Washington, en pointant la responsabilité du Rwanda.

Pour Lucy Tamlyn, la chute de la ville d'Uvira, capitale provinciale provisoire du Sud-Kivu, ne constitue pas un échec pour l'administration Trump, qui a parrainé cet accord.

« Je pense que le Président Trump a montré qu'il veut lutter pour la paix en RDC. Lui-même est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain », a-t-elle assuré.

A travers leur ambassadrice, les États-Unis d'Amérique ont lancé un message de paix et d'espoir aux Congolais, à un moment où la ville d'Uvira vient de tomber entre les mains des rebelles de l'AFC/M23.

Dans un communiqué publié ce jeudi 11 décembre par son porte-parole, le Secrétaire général de l'ONU condamne fermement la nouvelle offensive lancée par l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) dans plusieurs localités du Sud-Kivu, dont Kamanyola, Luvungi, Katogota et Uvira, qui a causé des victimes parmi les civils.

Le Secrétaire général appelle à une cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités, conformément à la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité. Il avertit que cette escalade risque de compromettre les efforts visant à une solution durable à la crise et d'accroître le risque d'un embrasement régional plus large.

