Afrique: Dette UA - Le Cameroun suspendu de l'union africaine, une honte diplomatique révélée

Le Cameroun est confronté à une situation diplomatique aussi embarrassante que préoccupante. Des sources diplomatiques concordantes ont révélé, et nos informations ont confirmé, la suspension de l'Union Africaine (UA) du pays. La raison invoquée est le non-paiement de ses cotisations, une dette estimée à près de deux milliards de francs CFA. Cette infraction aux obligations panafricaines n'est pas seulement symbolique ; elle est le signal fort d'une tension budgétaire croissante au sein de l'État.

Cette suspension de l'UA est loin d'être anodine. Elle prive temporairement le Cameroun de droits essentiels au sein de l'organisation. Concrètement, le pays perd son droit de vote, la capacité de proposer des résolutions et, plus largement, de faire valoir ses intérêts sur les enjeux cruciaux du continent. Pour un pays qui s'est toujours positionné comme un acteur clé de la scène africaine, cette mise à l'écart équivaut à un véritable camouflet, réduisant drastiquement son influence diplomatique jusqu'à la régularisation de la dette.

Cette sanction résonne avec une inquiétude exprimée récemment par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé. Ce dernier avait déjà alerté sur les risques de désengagement progressif du Cameroun de plusieurs organisations internationales dès 2026, si la situation financière ne s'améliore pas. La dette de cotisations à l'UA est perçue comme le premier avertissement tangible de ce scénario. Cela soulève des questions fondamentales sur la gouvernance budgétaire et les priorités des dépenses publiques. Comment un membre fondateur de l'Organisation de l'unité africaine, l'ancêtre de l'UA, a-t-il pu accumuler un tel niveau d'impayé, menant à son propre isolement ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'enjeu va bien au-delà de la simple somme due. Il s'agit de préserver l'image et la voix du pays dans les processus décisionnels continentaux. L'État camerounais doit désormais élaborer une stratégie urgente pour régulariser cette dette et éviter un isolement diplomatique plus profond. En l'absence de clarification officielle rapide, cette situation d'infraction aux obligations sonne comme un appel sévère à une remobilisation budgétaire et diplomatique immédiate.