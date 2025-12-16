Soudan: Al-Burhan conclut une visite amicale réussie en Arabie Saoudite

Le sous-secrétaire du ministère des affaires étrangères, ambassadeur Muawiya Osman, a déclaré que le Président du Conseil de souveraineté, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a conclu lundi soir une visite amicale réussie en Arabie saoudite, au cours de laquelle il a discuté avec Son Altesse Royale le prince Mohamed ben Salmane, prince héritier de la royaume, le progrès des relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les développer vers de nouveaux horizons, à travers un partenariat stratégique durable, moyennant le Conseil de coopération stratégique entre les deux pays qui sera parrainé par les deux leaderships sages du Soudan et du Royaume.

Le Président a exprimé le remerciement et l'appréciation du Soudan pour les efforts considérables déployés par Son Altesse le Prince héritier et son gouvernement pour instaurer la paix et la stabilité au Soudan. Il a également salué la vision sage et compréhensive de Son Altesse le Prince héritier pour instaurer la paix et la stabilité dans toute la région, relancer la coopération économique et établir des partenariats stratégiques entre leurs peuples.

Le Président a également exprimé sa pleine appréciation de la détermination du Président Américain Donald Trump à s'engager dans des efforts visant à réaliser la paix et à mettre fin à la guerre dans le pays, avec la participation du Royaume d'Arabie Saoudite.

Il a également affirmé le souci du Soudan à oeuvrer avec le Président Trump, son Ministre des Affaires Etrangères et son envoyé de la paix au Soudan pour la réalisation de cet objectif noble sans aucun doute.

