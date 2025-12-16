Ile Maurice: Chico and the Gypsies enflamment le Trianon le 25 avril 2026

16 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le 25 avril 2026, Chico & The Gypsies feront leur première escale à Maurice au Trianon Convention Centre. Depuis 1992, le groupe légendaire enflamme les scènes mondiales avec leurs guitares flamencas, leur énergie débordante et leurs hits incontournables comme Bamboleo, Volare et Djobi Djoba. Ne manquez pas cette soirée de flamenco, rumba catalane et chant gitan, pour une expérience musicale inoubliable !

Infos pratiques :

Ouverture des portes : 17h30

Concert : 20h00 (durée 2h)

Nourriture et boissons disponibles sur place (pas de nourriture extérieure)

Arrivez tôt pour profiter de l'expérience !

