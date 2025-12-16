Ile Maurice: Quatrième journée difficile pour les Mauriciens

Bilan mitigé pour la journée de lundi. Aucun nageur mauricien n'est parvenu à franchir le premier tour des séries. En soirée toutefois, Loïc Larue, qualifié d'office, était engagé en 400 m quatre nages, tandis que les équipes féminine et masculine disputaient les finales du 4x100 m nage libre.

Sur le 100 m dos, Holy Arimond a signé un temps de 1:18.20, se classant 18e des séries. Le meilleur chrono des éliminatoires a été réalisé par la Sud-Africaine Bailey Lambert en 1:05.12. Chez les garçons, sur la même distance, Kelvin Steph Chung Yeung Wa a pris la 12e place en 1:07.64, le meilleur temps revenant à l'Algérien Houd Habed en 1:00.14.

Engagée sur le 50 m brasse, Eva Dal Cin n'a pas non plus franchi le premier tour. Elle a terminé 14e des séries en 39.32, loin du meilleur temps signé par la SudAfricaine Chanel Veldsman en 33.03.

Au moment de mettre sous presse, Loïc Larue (400 m quatre nages) ainsi que les équipes de relais du 4x100 m nage libre étaient encore en action. Les résultats définitifs seront communiqués dans une prochaine édition.