Ile Maurice: Découverte d'un corps - Une enquête en cours

Le corps sans vie de Navirajsingh Jhurry aussi connu comme Yash, âgé de 25 ans, a été retrouvé dans un champ de canne à Mare-La-Chaux. La macabre découverte a été faite à une centaine de mètres de la route Royale, dans une zone difficilement visible depuis la voie publique.

Selon les premières constatations, le corps se trouvait dans un état avancé de décomposition. Le jeune homme avait été signalé disparu plusieurs jours auparavant, ce qui avait donné lieu à une déclaration officielle de disparition.

Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur place et la zone a été sécurisée afin de permettre les constatations nécessaires et la préservation des éléments utiles à l'enquête. Le corps a ensuite été transporté à la morgue pour une autopsie et l'examen médico-légal pratiqué le jour même. Toutefois, les résultats n'ont pas permis d'établir avec certitude la cause du décès, qui a été officiellement déclarée indéterminée. Le corps a été remis à la famille pour les rites funéraires.

Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès et de retracer les derniers déplacements de Navirajsingh Jhurry avant sa disparition. Les circonstances exactes ayant conduit à sa présence dans ce lieu restent, à ce stade, inconnues. Aucune trace évidente d'un acte criminel n'a été relevée à ce stade de l'enquête. Les investigations se poursuivent et toute information susceptible de faire avancer l'enquête sera examinée avec attention.