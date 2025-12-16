Afrique: Sénégal-CAN 2025 - Assane Diao sort sur blessure face à la Roma

15 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

L'attaquant Assane Diao a été contraint de quitter le terrain sur blessure ce mardi 16 décembre, lors du match de son club, Côme, contre l'AS Roma. Cet incident, survenu à moins d'une semaine du début de la compétition, ravive une polémique déjà vive autour de la gestion du joueur par son entraîneur, Cesc Fabregas.

C'est un sprint qui a stoppé net l'élan d'Assane Diao. L'attaquant sénégalais est sorti sur blessure à la 36e minute de jeu lors de l'ultime rencontre avec son club, Côme, avant la CAN. Touché à la cuisse, Diao a tenté de revenir sur la pelouse avant de devoir définitivement céder sa place.

Cette blessure à la cuisse, dont la gravité sera déterminée par le diagnostic médical, compromet sérieusement sa participation à la Coupe d'Afrique des nations. Pour le joueur, ce match était censé être le dernier avant de rejoindre le rassemblement des Lions.

Le choix de Fabregas fait polémique

Cette rechute intervient dans un contexte de tension entre le club italien et la sélection sénégalaise. L'entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, avait en effet fustigé la convocation d'Assane Diao, estimant que le joueur n'était pas totalement rétabli et qu'il aurait dû rester en Italie pour poursuivre sa convalescence.

Malgré ses réserves publiques, Fabregas a choisi de titulariser le joueur face à la Roma. Cette décision a suscité la colère de nombreux supporters sénégalais sur les réseaux sociaux, qui ont déploré ce choix risqué de la part du coach.

Dans l'attente du diagnostic des médecins, les chances d'Assane Diao de s'envoler pour la CAN semblent fortement compromises. Pendant ce temps, les Lions du Sénégal ont déjà commencé leur préparation, le rassemblement ayant débuté ce lundi. La première séance d'entraînement s'est tenue à Diamniadio, le groupe devant se compléter progressivement au fil des prochaines 24 heures.

