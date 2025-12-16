Afrique: Financer le climat pour développer l'Afrique - Le pari stratégique des Green Days Africa

Pendant trois jours, Abidjan se transforme en capitale africaine du dialogue entre finance, climat et développement, au cœur d'une dynamique résolument tournée vers l'action.

Et si le climat cessait d'être un simple sujet de discours pour devenir un véritable levier d'investissement et de croissance ? C'est le pari assumé des Green Days Africa 2025, ouverts le 15 décembre 2025, à Abidjan, autour d'une ambition claire : faire de la finance verte un moteur effectif du développement durable en Côte d'Ivoire et sur l'ensemble du continent africain.

Avec pour thème « Finance - Climat - Développement : dialogues pour l'accélération du financement vert et durable », cette 4e édition réunit, durant trois jours, des experts de haut niveau issus des secteurs public, privé, financier et de la société civile.

L'objectif est sans équivoque : renforcer les mécanismes de financement climatique, créer de réelles opportunités d'affaires pour l'économie verte - en particulier pour les Pme et les startups - et valoriser les acteurs engagés dans la transition écologique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, son conseiller technique, Adolph Saraka, a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement ivoirien de mobiliser toutes les synergies nécessaires à la construction d'un développement durable, résilient, inclusif et respectueux de la nature.

Saluant l'appui constant des partenaires techniques et financiers, il a rappelé que la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (Cdn) demeure « l'affaire de tous », appelant à des actions concrètes, opérationnelles et mesurables.

« J'émets le vœu ardent que cette édition des Green Days Africa marque un nouveau départ dans notre volonté commune d'adopter des mesures et des stratégies efficaces au profit du développement durable et de la transition écologique », a-t-il déclaré.

Partenaire stratégique de l'événement, le Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires (Paca-CI), soutenu par la Banque africaine de développement (Bad), joue un rôle déterminant dans cette dynamique. Pour son coordonnateur, Koménan Mougo, il ne saurait y avoir de développement durable sans financement vert, ni de financement vert sans un dialogue structuré et permanent entre les acteurs publics et privés.

Les Green Days Africa s'inscrivent ainsi pleinement dans la stratégie nationale d'amélioration du climat des affaires et de renforcement de la compétitivité des entreprises ivoiriennes. « Que ces Green Days Africa 2025 soient un moment de convergence, de solutions concrètes et de partenariats porteurs pour notre pays et pour l'Afrique », a-t-il souhaité.

Initiateur de l'événement, Marc d'Aubrey, président de Green Invest Africa, a, pour sa part, mis en lumière les avancées notables de la Côte d'Ivoire en matière de finance publique verte, notamment à travers la mise en place d'une taxonomie verte, de cadres réglementaires innovants et d'instruments financiers déployés sur les marchés internationaux.

Dans un contexte international marqué par les dix ans de l'Accord de Paris et les perspectives de la Cop30, il a appelé à une mobilisation accrue des ressources financières au bénéfice de l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique.

Représentant la Banque africaine de développement, Arona Soumaré, chef principal chargé du changement climatique et de la croissance verte, a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de l'institution à soutenir toutes les initiatives vertes porteuses de résilience et de croissance durable.

Panels stratégiques, Green Talks, Green Market Place, concours de pitch, master class, ateliers participatifs et moments de reconnaissance rythmeront cette édition 2025. Bien plus qu'un simple forum, les Green Days Africa s'imposent désormais comme un rendez-vous incontournable où le dialogue devient un levier d'action et la finance, un accélérateur de transformation durable.

En ouvrant officiellement les Green Days Africa 2025, les organisateurs ont lancé un message fort : l'avenir climatique de l'Afrique se construit dès aujourd'hui, à travers des décisions audacieuses, financées et collectivement partagées.