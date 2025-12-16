Cote d'Ivoire: Financement des Pme - La Fipme et la Bni signent un partenariat stratégique

La Banque nationale d'investissement (Bni) et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme) ont procédé le lundi 15 décembre 2025, à la signature d'un partenariat stratégique visant à renforcer l'accompagnement et le financement des Pme en Côte d'Ivoire.

Ce partenariat s'inscrit dans la mission de la Bni, institution financière de développement, d'être un acteur clé de la transformation économique nationale. Il traduit une ambition commune : proposer aux Pme ivoiriennes des solutions financières concrètes, adaptées et durables, afin de favoriser leur structuration, leur croissance et leur contribution au développement économique et social du pays.

« A travers ce partenariat, nous affirmons ensemble une ambition claire : offrir aux Pme ivoiriennes des solutions concrètes, adaptées et durables », a déclaré Youssouf Fadiga, directeur général de la Bni.

Il a ensuite affirmé que l'un des défis majeurs auxquels les Pme sont confrontées demeure l'accès au financement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Trop souvent, des projets pertinents et porteurs ne voient pas le jour faute de ressources financières adaptées ou de dispositifs de garantie suffisants. Grâce à ce partenariat, nous entendons mettre à la disposition des Pme des produits financiers spécifiquement conçus pour leurs besoins, des lignes de crédit dédiées, des mécanismes de garantie renforcés et une approche plus flexible, orientée vers la réalité de leur activité », a-t-il soutenu.

Dr Ouattara Kanigui, président de la Fipme, a salué ce partenariat qui, selon lui, va non seulement aider au développement des Pme, mais surtout au financement de celles-ci.

Pour lui, cette convention stratégique permettra à la Bni de mettre à la disposition des entreprises membres de la Fipme des produits financiers spécifiquement conçus pour leurs besoins.