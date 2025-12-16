Cote d'Ivoire: Songon/Arbre de Noël - L'Association 'Les Zinzins du Bonheur' offre des sourires aux enfants

Dans une ambiance empreinte de ferveur et de joie, les enfants des trois villages de la sous-préfecture de Songon, notamment Adiopodoumé, Songon-Té et Songon-Agban, ont reçu des cadeaux de Noël à l'initiative de l'Association caritative Les Zinzins du Bonheur. Cette action s'inscrit dans le cadre de la 15e édition de la Caravane du Bonheur, organisée le 13 décembre 2025 dans lesdites localités.

Engagée dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et des loisirs, l'association a distribué 436 cadeaux aux enfants. Dans le détail, 186 présents ont été remis à Adiopodoumé, 186 à Songon-Té, et 256 à Songon-Agban, apportant ainsi la magie de Noël à de nombreux foyers.

Selon le Dr Amichia Magloire, président de l'Association Les Zinzins du Bonheur, cette initiative s'inscrit pleinement dans la mission sociale de la structure.

« Nous sommes à la 15e édition de notre activité qui consiste à offrir des cadeaux de Noël aux élèves et à soutenir les parents. Aujourd'hui, les enfants des trois villages de Songon ont été choisis pour bénéficier de cette action, qui traduit notre volonté constante d'apporter un soutien aux communautés locales », a-t-il déclaré.

Ce geste de solidarité, fortement apprécié, contribue à soulager les familles les plus démunies. Il marque également une étape significative dans l'engagement de l'association à redonner le sourire aux enfants et à raviver l'espoir chez les parents vulnérables, tout en valorisant les valeurs d'unité et de solidarité.

Visiblement émus, Boni Jean, porte-parole de la chefferie d'Adiopodoumé, et Akran Grégoire, secrétaire général de la chefferie de Songon-Agban, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs.

« C'est une grande fierté pour nos communautés. Au nom de tous, nous disons du fond du cœur un grand merci à l'association pour cette action de générosité », ont-ils confié.

À travers cette initiative, l'Association Les Zinzins du Bonheur réaffirme son engagement à œuvrer durablement pour le bien-être des populations.