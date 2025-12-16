Afrique de l'Ouest: 68e session ordinaire des chefs d'Etat de la CEDEAO - Les progrès accomplis ces 50 dernières années saluées

16 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La Soixante-huitième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est tenue le 14 décembre 2025 à Abuja, en République fédérale du Nigéria.

Selon le communiqué de presse qui a sanctionné la rencontre, au cours d'une session spéciale, la Conférence a fait d'importantes déclarations sur l'avenir de la Communauté avant la tenue d'un Sommet spécial sur l'avenir de l'intégration régionale. «La Conférence note avec satisfaction les progrès accomplis par la CEDEAO au cours des 50 dernières années, fait le point sur les défis auxquels la région est confrontée et propose des approches alternatives pour l'avenir », lit-on dans le document.

La même source renseigne que les principaux domaines d'intérêt abordés au cours des délibérations comprennent un engagement renouvelé en faveur d'une intégration régionale plus approfondie, la révision des textes pertinents de la Communauté afin de les adapter à la dynamique actuelle et de mieux répondre aux aspirations des populations, l'autonomisation des jeunes et des femmes, le renforcement de l'unité régionale et continentale, la transformation économique et numérique, la connectivité, la paix et la sécurité, la gouvernance démocratique et responsable, ainsi que des partenariats équitables et mutuellement bénéfiques.

Les Chefs d'État et de Gouvernement ont pris note du Rapport 2025 du Président de la Commission de la CEDEAO sur l'état de la Communauté, des rapports de la 55e Réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO et de la 95e Session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO.

