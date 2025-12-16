Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao se sont réunis le 14 décembre 2025 à Abuja au Nigeria. A cette occasion, ils ont pris diverses décisions et recommandations concernant les réformes économiques, les critères de convergence dans l'espace communautaire.

Selon le communiqué de presse final, la Conférence des chefs d'Etat s'est félicitée de la résilience des économies de la Cedeao en 2025, caractérisée par une accélération du rythme de la croissance économique, une réduction des pressions inflationnistes et des efforts d'assainissement budgétaire.

Dans le souci de consolider ces acquis, elle a appelé les États membres à poursuivre la mise en oeuvre des réformes économiques, à intensifier la mobilisation des ressources nationales et à renforcer l'efficacité et la qualité des dépenses publiques.

Le communiqué informe que la Conférence a pris note des délibérations de la 12e Session du Conseil de convergence de la Cedeao et a exprimé ses préoccupations concernant les performances des États membres en matière de convergence macroéconomique, à moins de deux ans du lancement de l'Eco, et concernant les retards accusés dans la mise en oeuvre de certaines activités de la feuille de route pour le lancement de l'Eco.

La Conférence invite les États membres à mettre en oeuvre des politiques économiques appropriées leur permettant de satisfaire aux critères de convergence macroéconomique et de parvenir à un consensus sur les arrangements institutionnels sensibles, nécessaires au lancement de l'Eco.

La Conférence charge également la Commission de réactiver la Task force présidentielle sur le programme de monnaie unique de la Cedeao, afin de faciliter la recherche d'un consensus sur les questions sensibles et/ou urgentes.

La Conférence a également pris note de l'adoption par le Conseil de la Directive établissant le cadre de la comptabilité publique dans l'espace Cedeao, et instruit la Commission d'aider les États membres à l'intégrer dans leurs législations nationales au plus tard le 31 décembre 2029. Concernant la libre circulation des personnes.