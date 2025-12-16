Sénégal: Audience entre Bassirou Diomaye Faye et la Vice-présidente colombienne - Dakar et Bogota pour le renforcement des relations historiques

16 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le 15 décembre 2025 dans la matinée, en audience Mme Francia Márquez, Vice-Présidente de la République de Colombie, en visite officielle à Dakar.

Selon la Présidence de la République qui donne l'information, première femme afro-descendante à accéder à cette haute fonction dans son pays, Mme Márquez incarne un engagement fort en faveur de la mémoire, de la justice sociale et de la reconnaissance des héritages africains dans les Amériques.

«Les échanges ont porté sur le renforcement des relations historiques entre le Sénégal et la Colombie, avec un accent particulier sur la coopération culturelle et les questions mémorielles. Très attachée à ces enjeux, la Vice-Présidente colombienne a exprimé sa volonté de développer des initiatives conjointes dans ce cadre, en lien avec l'histoire partagée des peuples africains et afro-descendants », lit-on dans le communiqué de presse.

La même source ajoute que le Président Faye et son hôte ont également évoqué les perspectives de coopération économique et commerciale, ouvrant la voie à un partenariat renforcé et mutuellement bénéfique entre le Sénégal et la Colombie.

