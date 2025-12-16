Cote d'Ivoire: Bulletins, affiches, consignes... - La Cei équipe les candidats pour les législatives 2025

À quelques jours du lancement de la campagne électorale, le compte à rebours est désormais enclenché. Les élections législatives entrent dans la phase la plus opérationnelle, celle où la pédagogie électorale devient un enjeu central du processus démocratique.

Le lundi 15 décembre 2025, la Commission électorale indépendante (Cei) a franchi une étape décisive en procédant à la remise officielle des affiches et des spécimens de bulletins de vote aux candidats retenus pour les élections législatives prévues le samedi 27 décembre 2025.

La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution, à Abidjan-Cocody Les Deux-Plateaux, sous la présidence d'Ibrahime Kuibiert-Coulibaly, président de la Cei.

Chaque candidat a reçu un lot composé de 300 affiches et de 1 000 spécimens de bulletins de vote, des supports destinés à renforcer l'information des électeurs et à faciliter la compréhension du mode de vote, à quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne, fixée au vendredi 19 décembre 2025, à 00h 00.

Pour le président de la Cei, ces outils constituent des instruments essentiels à la tenue d'un scrutin transparent et maîtrisé. « Les affiches permettent aux citoyens de savoir à qui ils ont affaire durant la campagne électorale. Quant aux spécimens de bulletins de vote, ils servent à expliquer, sur le terrain, comment effectuer son choix le jour du scrutin », a-t-il expliqué.

Insistant sur l'importance de l'information électorale, Ibrahime Kuibiert-Coulibaly a rappelé que la démocratie repose avant tout sur un électeur informé, capable d'identifier les candidats et de comprendre leurs propositions.

« Les citoyens doivent savoir à qui ils s'adressent, connaître les projets des candidats et apprendre à les reconnaître sur le bulletin de vote. C'est l'essence même du processus électoral », a-t-il souligné.

Profitant de cette rencontre avec les candidats, le président de la Cei a également lancé un appel appuyé à la responsabilité et à la retenue durant la campagne électorale. Il les a exhortés à bannir les discours de haine, les propos injurieux et toute attitude susceptible de porter atteinte à la cohésion sociale.

« Vous ne gagnez rien dans les injures, ni dans la défiance de l'autorité, encore moins dans la remise en cause de la cohésion sociale. Une élection ne peut se tenir que dans un climat de paix », a-t-il averti.

La cérémonie a été ponctuée par une remise symbolique des supports électoraux à sept candidats, dont Silué Gneneyri Jacques, candidat dans la circonscription électorale n°187 (Ferkessédougou), et Thiam Augustin, candidat dans la circonscription n°053 (Yamoussoukro).

Par ailleurs, la Cei a rendu publique la liste définitive des candidats aux élections législatives du 27 décembre 2025. Celle-ci compte 2 740 candidats, dont 1 370 titulaires et 1 370 suppléants, répartis dans 205 circonscriptions électorales. La liste comprend 2 316 hommes et 424 femmes.

Au total, 1 162 dossiers de candidature ont été enregistrés. À l'issue de l'examen de 28 requêtes par le Conseil constitutionnel, 1 124 dossiers ont été validés contre 38 rejetés. Cette publication fait suite à la diffusion le 18 novembre 2025, d'une liste provisoire de 1 143 prétendants.

La campagne électorale s'ouvrira officiellement le vendredi 19 décembre 2025, à 00h 00 et s'achèvera le vendredi 26 décembre 2025 à minuit.