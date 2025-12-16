Gabon: 'L'Assemblée Nationale n'est ni sourde ni indifférente aux préoccupations légitimes des citoyens' He Justine Judith Lekogo

interview

L'Assemblée nationale de la 5è République a tenu une séance plénière ce lundi 15 décembre 2025. Plusieurs textes de loi majeurs ont fait l'objet de ce rendez-vous entre les élus du peuple. L'Honorable Justine Judith Lekogo, interviewée à cet effet, donne son point de vue pour éclairer l'opinion.

Madame l'Honorable Justine Judith Lekogo, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière ce lundi 15 décembre 2025. Pouvez-vous nous faire le compte rendu général de cette session ?

Effectivement, à l'issue d'une semaine particulièrement dense en activités parlementaires, incluant les travaux du samedi et du dimanche, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière d'une importance capitale. Cette séance a été marquée par l'examen de quatre textes de loi majeurs, dans un climat de débats responsables, constructifs et approfondis. Ces échanges témoignent une fois de plus de l'engagement constant des députés à légiférer dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Le premier texte concernait le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Quelle décision a été prise à ce sujet ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les députés ont examiné le projet de loi organique relatif à l'organisation interne, aux règles de fonctionnement et aux modalités de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ce texte a fait l'objet de plusieurs amendements jugés pertinents, avant d'être adopté à l'unanimité. Cette adoption consensuelle traduit l'importance accordée à cette institution et à son bon fonctionnement.

Un autre projet de loi portait sur la société Lancaster. Qu'en est-il ressorti ?

S'agissant du projet de loi portant création, attributions et organisation de la société Lancaster, l'Assemblée nationale a estimé que certains aspects nécessitaient des clarifications et un approfondissement supplémentaire. À l'issue des débats, les députés ont donc décidé, à l'unanimité, de renvoyer le texte au Gouvernement pour réexamen et amélioration.

La loi de finances 2026 a également fait l'objet d'une nouvelle délibération. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

En effet, l'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle délibération de la loi n°34 déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'exercice 2026, notamment en ce qui concerne les articles 381, 382 et 383. À cette occasion, le ministre de l'Économie a été auditionné afin d'apporter les éclairages techniques et économiques nécessaires à une meilleure compréhension des dispositions concernées.

Les débats ont été particulièrement marqués par la question de la taxe forfaitaire d'habitation. Quelle a été la position des députés ?

À l'issue d'une analyse rigoureuse et d'échanges approfondis, les députés ont unanimement relevé que la formulation initiale de la taxe forfaitaire d'habitation comportait des risques d'iniquité et d'injustice sociale. L'application d'un montant identique à tous les habitants d'une même zone, sans prise en compte de leur situation socio-économique réelle, pouvait pénaliser injustement de nombreux ménages.

Comment l'Assemblée nationale a-t-elle corrigé cette situation ?

Les députés ont estimé qu'il n'était ni juste ni équitable d'imposer la même charge fiscale à des populations aux capacités contributives différentes. En conséquence, ils ont procédé à une réécriture substantielle des dispositions concernées. Désormais, la taxation prendra en compte non seulement le zonage, mais également la puissance du compteur électrique, considérée comme un indicateur pertinent du niveau de consommation et, par extension, du revenu réel des ménages.

Quel est l'objectif principal de cette nouvelle approche fiscale ?

Cette approche vise à instaurer davantage de justice, d'équité et de progressivité dans le dispositif fiscal. Elle permet d'adapter l'effort fiscal aux réalités économiques des ménages, tout en tenant compte des contraintes actuelles, notamment l'absence de bases de données sectorielles fiables.

Certaines critiques affirment que l'Assemblée nationale serait restée indifférente aux préoccupations des populations. Que leur répondez-vous ?

Ces affirmations sont infondées. L'Assemblée nationale a fait preuve de responsabilité institutionnelle et de sens des réalités. Elle n'est ni sourde ni indifférente aux préoccupations légitimes des citoyens. Bien au contraire, elle a pris le temps d'examiner, d'analyser et de corriger les propositions initiales du Gouvernement afin que la taxe forfaitaire d'habitation devienne un véritable instrument de justice sociale, et non une source d'injustice.

Merci, Madame l'Honorable, pour ces éclaircissements.

Je vous remercie de m'avoir offert l'opportunité d'informer nos concitoyens sur le travail sérieux, rigoureux et responsable de leur Assemblée nationale.