Guinée: Le pays annonce la construction d'une nouvelle raffinerie d'alumine

16 Décembre 2025
Radio France Internationale

Le 12 décembre dernier, la présidence guinéenne a annoncé le lancement d'un grand projet à Boké (nord-ouest du pays) de raffinerie d'alumine, un matériau chimique extrait d'un minerai naturel appelé bauxite dont la Guinée regorge.

Cela n'est qu'une annonce pour l'instant mais elle est retentissante en Guinée : la construction d'une raffinerie d'alumine est officiellement lancée du côté de Boké, dans le nord-ouest du pays. Il s'agit d'un deuxième projet annoncé de transformation de la bauxite guinéenne.

Comme pour la raffinerie de Boffa, également dans le nord-ouest de la Guinée, les principaux partenaires sont chinois. C'est le Winning consortium, déjà présent sur la mine de fer de Simandou et sur ce gisement de Boké, qui est majoritaire dans ce projet de raffinerie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il y a en fait eu un changement soudain dans l'actionnariat de ce projet démarré en 2023 : il était encore il y a quelques mois porté par le groupe UMSI, présidé par l'homme d'affaires franco-guinéen Fadi Wazni. Ce dernier recherchait des partenaires européens. En classant cette raffinerie dans sa liste de projets stratégiques pour l'approvisionnement en matériaux critiques, l'Union européenne devait faciliter la chose. Mais, en juin, l'information tombe : le projet n'est pas retenu par l'UE. Déçu, UMSI s'est tourné vers ses partenaires chinois pour la construction de l'usine.

La mise en service est prévue en 2028 avec une capacité de production de plus d'un million de tonnes d'alumine par an.

Les poses de premières pierres de raffinerie se succèdent en Guinée. Deux autres projets d'usine pour transformer la bauxite seront prochainement officialisés dans les régions de Boffa et Boké. Cela fera en tout quatre projets annoncés, en quelques mois. La construction de la raffinerie de la société chinoise Spic pourtant dévoilée en avril du côté de Boffa n'a toujours pas commencé.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.