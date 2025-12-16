Cote d'Ivoire: Élevage des hannetons - Une solution pour lutter contre le chômage chez les jeunes

M. Amani Yao Louis est un éleveur de hanneton, un insecte comestible, très apprécié des populations. Domicilié à Soubré, il est aussi formateur dans l'élevage du charançon rouge de palmier (Rhynchophorus ferrugineus). Dans cette interview, il fait le point sur l'élevage de cet insecte et son apport pour résorber le chômage des jeunes.

C'est quoi le hanneton ?

Un hanneton est un type d'insecte coléoptère qui appartient à la famille des Scarabaeidae. Les hannetons sont souvent appelés "vers de terre" ou "larves de scarabées" en raison de leur apparence et de leur comportement. Ils ont un corps robuste et arrondi, avec des mandibules puissantes. Ils sont généralement de couleur blanche ou crème. Ils jouent un rôle important dans l'écosystème en aidant à décomposer la matière organique et à recycler les nutriments.

Pourquoi l'élevage des Hannetons du charançon rouge de palmier ?

L'élevage des hannetons du charançon rouge de palmier (Rhynchophorus ferrugineus) est une pratique qui consiste à domestiquer ces insectes et les élever pour diverses utilisations.

Lesquelles ?

Les larves de charançon rouge de palmier sont une source de protéines et sont consommées dans plusieurs régions du monde. Ces insectes sont également utilisés comme ingrédient dans l'alimentation animale, notamment pour les poissons et les volailles. Enfin, les larves peuvent être utilisées pour produire de la biomasse, qui peut être utilisée comme source d'énergie ou comme ingrédient dans divers produits.

Quel est le processus d'élevage de cet insecte comestible ?

Les adultes sont élevés en captivité et pondent des œufs après accouplement dans un substrat conçu pour leur éclosion des larves et leur développement. Les oeufs éclosent et les larves sont élevées dans des conditions contrôlées. Ces larves sont nourries avec un substrat approprié (cœur de palmier, graine de palmier, feuille de palmier, peau de coco, son de blé, tourteau de soja, etc.). Les larves se développent et grandissent jusqu'à atteindre le stade de développement souhaité. Les larves sont par la suite récoltées au plus tard cinquante (50) jours après incubation et transformées pour diverses utilisations.

Quels sont les avantages aujourd'hui pour les jeunes ivoiriens à pratiquer l'élevage des hannetons du charançon rouge de palmier ?

L'élevage de hannetons peut être une solution potentielle pour lutter contre le chômage chez les jeunes en Côte d'Ivoire, si des mesures pour soutenir les éleveurs et les communautés locales sont mise en place.

L'élevage de charançons rouges de palmier nourri son homme, car les revenus générés sont suffisants pour couvrir les besoins fondamentaux de l'éleveur. Aujourd'hui les vers blancs sont vendus à 10 000 FCFA le kg.

Est-ce qu'il y a un marché pour résorber les productions d'Hanneton du charançon rouge de palmier ?

Oui, il existe un marché pour les productions d'hannetons du charançon rouge de palmier. Les larves de hannetons, également appelées "vers blancs", sont très prisées sur le marché. C'est une source de protéines pour l'alimentation humaine et animale.

En quoi est-il important de pratiquer l'élevage du hanneton du charançon rouge de palmier ?

L'élevage des hannetons du charançon rouge de palmier (Rhynchophorus ferrugineus) est important pour plusieurs raisons. Les hannetons sont des parasites naturels issus des charançons rouges, et leur élevage peut être utilisé pour contrôler les populations de ces insectes ravageurs. Les hannetons peuvent être utilisés comme agents de lutte biologique pour réduire les populations de charançons rouges et minimiser les dommages causés aux palmiers etc.

Quels sont les produits qui sont tirer du hanneton du charançon rouge de palmier ?

Les hannetons du charançon rouge de palmier (Rhynchophorus ferrugineus) peuvent être utilisés pour produire plusieurs produits. Il s'agit entre autres du pâté de hannetons, de la farine de hannetons, de l'huile de hannetons utilisée dans l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, du compost et Biogaz.

