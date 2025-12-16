Cote d'Ivoire: Métiers verts et transition écologique - 60 jeunes reçoivent leurs diplômes de fin de formation

Dans le cadre du Projet de valorisation et d'insertion des Ressources Humaines Vertes en Côte d'ivoire (PVIRHV CI-60). Soixante (60) jeunes issus de différents domaines ont été formés dans plusieurs secteurs d'activités. Notamment la finance verte, l'agriculture durable, le pompage solaire et la construction durable, ainsi que des modules transversaux axés sur la communication en entreprise, la santé et sécurité au travail (oit), les outils de bureautique, de gestion et de graphisme.

La formation a été initiée par la Fédération Ivoirienne des associations en efficacité énergétique, énergies renouvelables et climat (Fiacer), avec l'appui du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (Bmz) à travers l'initiative spéciale Invest for Jobs mise en œuvre par la Giz. Ce, dans la dynamique de ses actions à accompagner les jeunes en vue de leur insertion professionnelle.

Après la formation, place à la remise de certificat de formation complémentaire qualifiante. Pour cette étape, c'est l'hôtel capitole d'Abidjan-Cocody qui a réuni les récipiendaires, le lundi 15 décembre 2025, marquant la clôture de ce projet.

« La cérémonie d'aujourd'hui marque la clôture du projet de formation et d'insertion de 60 jeunes dans les métiers tels que l'agriculture durable, la finance verte, le pompage solaire et la construction durable, qui sont des leviers pour le développement industriel du pays. Ce projet nous a permis de former des jeunes à un haut niveau et les insérés dans la société qui peuvent contribuer, bien sûr, aux développements de la nation », a déclaré Yéo Emmanuel président du conseil d'Administration de la Fiacer.

Selon Tossou Vincent coordinateur du projet PVIRHV CI-60, l'objectif est de mettre en lumière les bénéficiaires ayant achevé le programme de formation. Ce projet dit-il constitue une réponse concrète aux défis de l'emploi des jeunes dans les secteurs des métiers verts et de la transition écologique.

Pour sa part, Aurore Glenat coordinatrice Invest for jobs Giz en Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner significativement l'Etat ivoirien pour la formation des jeunes à l'employabilité. « Nous sommes disponible à accompagner la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà accompagné plus d'une centaine de projets de formation insertion », a-t-elle souligné.

Au nom des bénéficiaires Koffi Christian et Djiké Grace ont respectivement exprimé leurs reconnaissances aux organisateurs pour cette belle opportunité à leurs endroits.