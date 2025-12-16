Cote d'Ivoire: Métiers verts et transition écologique - 60 jeunes reçoivent leurs diplômes de fin de formation

15 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans le cadre du Projet de valorisation et d'insertion des Ressources Humaines Vertes en Côte d'ivoire (PVIRHV CI-60). Soixante (60) jeunes issus de différents domaines ont été formés dans plusieurs secteurs d'activités. Notamment la finance verte, l'agriculture durable, le pompage solaire et la construction durable, ainsi que des modules transversaux axés sur la communication en entreprise, la santé et sécurité au travail (oit), les outils de bureautique, de gestion et de graphisme.

La formation a été initiée par la Fédération Ivoirienne des associations en efficacité énergétique, énergies renouvelables et climat (Fiacer), avec l'appui du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (Bmz) à travers l'initiative spéciale Invest for Jobs mise en œuvre par la Giz. Ce, dans la dynamique de ses actions à accompagner les jeunes en vue de leur insertion professionnelle.

Après la formation, place à la remise de certificat de formation complémentaire qualifiante. Pour cette étape, c'est l'hôtel capitole d'Abidjan-Cocody qui a réuni les récipiendaires, le lundi 15 décembre 2025, marquant la clôture de ce projet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La cérémonie d'aujourd'hui marque la clôture du projet de formation et d'insertion de 60 jeunes dans les métiers tels que l'agriculture durable, la finance verte, le pompage solaire et la construction durable, qui sont des leviers pour le développement industriel du pays. Ce projet nous a permis de former des jeunes à un haut niveau et les insérés dans la société qui peuvent contribuer, bien sûr, aux développements de la nation », a déclaré Yéo Emmanuel président du conseil d'Administration de la Fiacer.

Selon Tossou Vincent coordinateur du projet PVIRHV CI-60, l'objectif est de mettre en lumière les bénéficiaires ayant achevé le programme de formation. Ce projet dit-il constitue une réponse concrète aux défis de l'emploi des jeunes dans les secteurs des métiers verts et de la transition écologique.

Pour sa part, Aurore Glenat coordinatrice Invest for jobs Giz en Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner significativement l'Etat ivoirien pour la formation des jeunes à l'employabilité. « Nous sommes disponible à accompagner la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà accompagné plus d'une centaine de projets de formation insertion », a-t-elle souligné.

Au nom des bénéficiaires Koffi Christian et Djiké Grace ont respectivement exprimé leurs reconnaissances aux organisateurs pour cette belle opportunité à leurs endroits.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.