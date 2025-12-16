Cote d'Ivoire: Korhogo - Koni et Nangakaha tournent la page de la pénurie d'eau potable

Les villages de Koni et de Nangakaha, dans le département de Korhogo, viennent de s'inscrire dans l'amélioration durable des conditions de vie de leurs populations.

Le dimanche 14 décembre 2025, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, et son collègue de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ont procédé à l'inauguration et à la mise en service de deux châteaux d'eau, marquant ainsi une avancée majeure dans l'accès à l'eau potable en milieu rural.

À Koni, le château d'eau inauguré est le fruit d'un financement de l'État ivoirien, concrétisant une initiative portée par le ministre Amadou Coulibaly. Cette réalisation honore une promesse faite jadis aux populations par feu Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre. Après quatre années de travaux, le projet, qui dessert les localités de Koni et Karafigué, s'articule autour d'un château d'eau d'une capacité de 100 m³, alimenté par un forage offrant un débit d'exploitation de 7 m³ par heure.

L'eau produite est acheminée vers le château par une conduite en PVC de diamètre 90, puis distribuée à travers un réseau dont les diamètres varient de 110 à 63. D'un coût global de 550 millions de FCFA, cette infrastructure permet désormais une production journalière de 154 m³, couvrant largement les besoins estimés des populations, évalués à 92 m³ par jour, avec un excédent de 62 m³. Avant la réalisation du projet, les habitants dépendaient essentiellement des pompes à motricité humaine et des puits, souvent insuffisants.

« Nous mettons en œuvre le programme du Président Alassane Ouattara visant à garantir l'accès à l'eau potable à chaque habitant de la Côte d'Ivoire, où qu'il se trouve », a déclaré le ministre Bouaké Fofana. Il a rappelé que le gouvernement œuvre à l'adduction en eau potable de tous les chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi qu'à la modernisation des systèmes d'approvisionnement en milieu rural, notamment par le passage aux pompes solaires.

À Nangakaha, situé à une quinzaine de kilomètres de Korhogo, un autre château d'eau a été mis en service en présence de 56 chefs de villages. Cette infrastructure est un don du ministre Amadou Coulibaly, réalisé à titre privé avec l'appui de l'ONG Objectif Santé et Développement (OSD). Elle vient répondre à une détresse hydrique récurrente, particulièrement aiguë durant la période de l'harmattan.

Pour le donateur, ces châteaux d'eau incarnent la fraternité, la mémoire et le devoir de redevabilité. Nangakaha, village du doyen Seydou, figure marquante de la vie politique locale, bénéficie ainsi d'infrastructures sociales majeures, dont l'eau potable, l'électricité, un collège de proximité et bientôt une route bitumée.

Salissant ces initiatives, le ministre Bouaké Fofana a souligné que la République se félicite de l'engagement de ses fils et élus qui accompagnent l'action publique. Les populations, sorties massivement, ont exprimé leur reconnaissance. « L'eau est source de vie. C'est un immense soulagement, surtout pour nous les femmes », a témoigné Yéo Naténin, traduisant la joie collective suscitée par cette réalisation porteuse d'espoir et de développement.