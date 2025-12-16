Ile Maurice: Exit Sam Lauthan

Des développements importants étaient attendus dans les jours à venir concernant la National Agency for Drug Control (NADC). «La NADC prendra un nouveau départ dans son combat contre la drogue. Mo demann tou bann zenn, atraver spor e an zeneral, mobilize kont ladrog.»

Tels étaient les propos du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, tenus lors de la Course de l'unité, organisée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, le dimanche 7 décembre.

Un nouveau départ qui se fera sans Sam Lauthan. Celui-ci a démissionné de son poste de président de la NADC. L'information a été confirmée par le bureau du Premier ministre, hier. Joint à plusieurs reprises, le principal concerné s'est contenté de déclarer : «Pas de commentaire.»

Pour rappel, des rumeurs concernant sa démission avaient circulé en novembre. Sam Lauthan les avait alors formellement démenties. Il avait été nommé président de la NADC en juin, à la suite de la création officielle de cette nouvelle agence, dotée de pouvoirs élargis en matière de prévention, de traitement et de réinsertion sociale des usagers de drogues. Elle est également chargée de coordonner la lutte contre l'approvisionnement, avec pour objectif d'assurer une meilleure synergie entre les différents acteurs engagés dans la lutte antidrogue.