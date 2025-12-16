Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience ce lundi, à l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil en fin de mission, Son Excellence Madame Ellen BARROS. Après cinq ans dans notre pays, la diplomate brésilienne est venue faire le point de la coopération au Chef de l'État.

À l'issue de son entretien avec le Président du Faso, Son Excellence Madame Ellen BARROS dit avoir exprimé sa gratitude à Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour tout le soutien dont elle a bénéficié dans l'accomplissement de sa mission.

« Après cinq ans ici au Burkina Faso, j'ai vu que les relations se sont vraiment élargies, approfondies surtout après l'arrivée de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ au pouvoir », déclare-t-elle. Les domaines de coopération entre Ouagadougou et Brasilia portent sur le développement rural, la coopération technique, l'agro-pastoral et halieutique, la recherche scientifique et l'innovation.

Madame Ellen BARROS affirme que le Burkina Faso est un partenaire très important pour le Brésil, car le rapprochement avec le continent africain est une des priorités du Président Luiz Inácio Lula da SILVA, qui entend approfondir davantage les relations.

La diplomate brésilienne dit quitter le pays des Hommes intègres avec le sentiment d'un devoir bien accompli.