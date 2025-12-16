Afrique: CAN « Maroc 2025 »-début du stage du pays - 8 « Lions » au premier galop d'entrainement

Deux jours après la publication officielle de la liste pour la compétition, Pape Thiaw a démarré hier, lundi 15 décembre au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, sa préparation pour la Coupe d'Afrique au Maroc. Sous les encouragements d'un public venu nombreux, le sélectionneur des Lions a dirigé le premier galop d'entraînement avec 8 joueurs sur les 28 sélectionnés. Le groupe sera au complet mercredi prochain pour la poursuite du stage ponctuée par la cérémonie de remise du drapeau le même jour.

Le Sénégal est entré hier, lundi dans la ligne droite de la préparation de la CAN 2025 avec le début du stage de préparation engagé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sur les 28 Lions sélectionnés seul Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Cheikh Sabaly, Sadio Mane, Boulaye Dia et Habib Diallo étaient sur la pelouse pour ce premier galop de 1h30. Après un réveil musculaire, suivi d'un atelier physique, les Lions ont terminé leur première séance par des jeux avec le ballon, sous le regard du public venu encourager les Lions.

La cuvée de 20 joueurs étaient attendus entre cette nuit du lundi à mercredi prochain à Dakar. Parmi eux, Assane Diao qui devrait rejoindre le groupe qu'après le match qui a opposé hier, lundi son club à l'AS Roma ou encore Ibrahim Mbaye attendu seulement mercredi à la fin la finale de la Coupe internationale qui opposera ce mercredi le PSG à Flamengo.

Après la décision de la FIFA qui a pu chambouler tout le calendrier préétabli par les sélections africaines et l'annulation du match amical contre la Zambie du 13 décembre, la Tanière a dû réajuster son planning

A la suite de ces séances de communion avec au public hier, lundi et jeudi, le reste du stage va se dérouler en huit clos. Les Lions recevront, le drapeau national demain mercredi 17 décembre à 17h lors d'une cérémonie présidée au Palais de la République par le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye

L'équipe du Sénégal quittera Dakar le vendredi 19 décembre pour leur camp de base à Tanger. Logés dans le groupe D, les Lions affronteront Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre.