La réunion de coordination tenue hier entre le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar-2026 et les autorités administratives déconcentrées du Sénégal a été jugée cruciale.

Présidée par le Directeur général de l'Administration territoriale, elle a rassemblé les gouverneurs des 14 régions, ainsi que les préfets et sous-préfets des collectivités qui accueilleront des épreuves.

Thierno Cissé, Directeur exécutif adjoint en charge des opérations du COJOJ, a qualifié cet échange de «capitale» et d'«occasion de remettre les choses à plat» pour une collaboration renforcée en vue de l'événement historique, premier du genre sur le continent africain.

UNE INTEGRATION TERRITORIALE AU COEUR DE LA STRATEGIE S'IMPOSE

L'objectif central des discussions était d'assurer une parfaite intégration territoriale des Jeux. «Si on pense à ces jeux comme les jeux de tous les Sénégalais, on pense directement à une décentralisation», a souligné M. Cissé. Le COJOJ a ainsi présenté aux autorités les dispositifs conçus pour faire vivre l'événement «de Dakar à Kédougou», en passant par Kolda, Matam, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor.

Parmi les points clés abordés figurent la tournée de la flamme olympique, qui parcourra l'ensemble du pays, et l'implantation de fans zones dans les différentes régions. «C'était l'occasion de leur donner une photographie de la stratégie du comité», a expliqué le responsable, tout en reconnaissant que «beaucoup de points d'alignement» restent à finaliser.

LES ATTENTES LIEES AUX JOJ SONT MULTIDIMENSIONNELLES

L'exécutif du COJOJ a précisé ses attentes vis-à-vis des autorités territoriales, dont le rôle est jugé «très important» pour le succès de l'événement. Leurs missions couvrent plusieurs domaines critiques : La sécurité sur l'ensemble des territoires concernés ; La logistique et les transports ; La mobilisation populaire et la vulgarisation des Jeux, y compris dans les zones les plus éloignées. «Ils peuvent être de véritables relais des jeux, chacun dans leurs régions», a insisté Thierno Cissé, soulignant l'approche multidimensionnelle de cette collaboration.

CONCEPTION D'UN CADRE DE COMMUNICATION RENFORCE

Au-delà de la présentation de l'état d'avancement, cette rencontre a permis des échanges directs sur les besoins respectifs du Comité organisateur et de l'administration territoriale. Elle a abouti à la mise en place d'actions concrètes pour renforcer le cadre de communication entre les parties prenantes.

Cette étape de coordination, bien que jugée un peu tardive par les organisateurs, marque une volonté claire d'associer l'ensemble du territoire sénégalais à l'aventure des JOJ 2026, dans un esprit de partage et d'appropriation nationale.