Un différent institutionnel oppose, depuis plusieurs mois, la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) à la Commune de Saly-Portudal, révélant des zones grises persistantes dans la gouvernance territoriale des espaces touristiques. Au cœur de cette discorde : un terrain de trois (3) hectares destiné à la construction d'un dispensaire communal, la légitimité de la perception de taxes liées à des concessions, et la gestion défaillante des ordures ménagères, reprochée à la SAPCO.

Le Collectif pour la Défense des Intérêts de Saly-Portudal a récemment organisé une conférence de presse pour dénoncer ces dysfonctionnements. Selon Pape Sylla, coordonnateur du collectif, les trois (3) hectares en question se situent dans une zone à forte valeur touristique et économique. Il a déclaré : "la forêt d'eucalyptus disparaît sans que la commune ne puisse bénéficier du plus petit lopin de terre".

La SAPCO revendique la maîtrise de cet espace, au nom de sa mission historique d'aménagement et de gestion des zones touristiques classées. De son côté, la Commune de Saly-Portudal affirme exercer pleinement ses compétences territoriales, conformément aux lois sur la décentralisation. Les conseillers municipaux présents, notamment, Fatou Ndiaye Guèye, Moulaye Assane Badji et Babacar Gueye, légitiment leurs revendications en se basant sur une attribution faite à la localité de Saly-Portudal, pour l'érection d'un centre de santé secondaire du district sanitaire de Mbour, par les autorités compétentes.

Ces divergences d'interprétation juridique des textes ont généré des tensions sur le terrain, particulièrement concernant l'octroi de concessions par la SAPCO à des tiers opérant dans l'espace communal. L'occupation du site et le contrôle des activités économiques qui s'y développent exacerbent le conflit.

L'un des points les plus sensibles porte sur la perception de taxes et des redevances liées aux concessions accordées sur le site. La municipalité argue que toute activité exercée sur son territoire doit générer une fiscalité locale destinée à financer les services publics de proximité. À l'inverse, la SAPCO estime que les concessions qu'elle octroie relèvent de son périmètre d'intervention, et que les redevances perçues s'inscrivent dans le cadre de ses prérogatives légales.

Cette dualité crée une confusion préjudiciable aux opérateurs économiques, qui se voient parfois sommés de s'acquitter de taxes auprès des deux entités. Cette situation d'insécurité administrative nuit au développement local et au climat des affaires.

L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES, REVELATEUR D'UN MALAISE INSTITUTIONNEL

Au-delà du foncier et de la fiscalité, la gestion des ordures ménagères est devenue une source du conflit. La commune considère que l'enlèvement des déchets relève de ses compétences exclusives, conformément à ses attributions en matière d'hygiène publique et de salubrité urbaine. Cependant, certaines zones sous contrôle de la SAPCO échappent à cette gestion municipale, entraînant des problèmes de coordination et de continuité du service. En plus, le Collectif pour la Défense des Intérêts de Saly-Portudal insiste sur le fait que moins de 50 Salyens sont employés par la SAPCO, sur un effectif de 500 emplois.

La situation de tension est visible sur le terrain : si, sur des avenues, l'on voit des camions-bennes de la SAPCO stationnés et s'activant au ramassage des déchets solides ménagers, d'autres rues de Saly-Portudal souffrent d'un enlèvement irrégulier des ordures. Ces dysfonctionnements ont des conséquences directes sur l'environnement, l'image touristique de la station balnéaire et la qualité de vie des populations locales, pour qui la propreté est un enjeu majeur.

Ce conflit met en lumière la nécessité urgente de clarifier les rôles et responsabilités entre l'État, ses sociétés d'aménagement et les Collectivités territoriales. Les lois sur la décentralisation, bien que progressistes, laissent subsister des ambiguïtés lorsque des structures nationales interviennent durablement sur des territoires communaux.

Des observateurs appellent à une concertation institutionnelle, voire à un arbitrage de l'autorité centrale, pour éviter que ces différends ne freinent le développement local, n'altèrent le climat des affaires et ne pénalisent les populations. Face à l'ampleur des enjeux, élus locaux, acteurs économiques et organisations de la société civile plaident pour une solution fondée sur le dialogue, la transparence et le respect des textes légaux.

À Saly-Portudal, station balnéaire emblématique du tourisme sénégalais, une coexistence harmonieuse entre les institutions est plus que jamais indispensable. Car, au-delà d'un simple conflit de compétences, c'est la crédibilité de la gouvernance territoriale et la durabilité du modèle touristique qui se jouent sur ces trois hectares disputés.