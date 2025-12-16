Madagascar: Le niveau de lecture des élèves s'améliore

Au total, cent quarante-sept élèves du préscolaire de l'EPP Antanimena II bénéficient actuellement d'un programme axé sur l'apprentissage de la lecture. Mis en oeuvre en partenariat avec la Fondation Axian, Yas et Teach For Madagascar, le projet propose des ateliers destinés à renforcer les bases de la lecture dès le plus jeune âge, afin de faciliter l'intégration des élèves au cycle primaire.

« Les enfants ayant fréquenté le préscolaire présentent un niveau nettement supérieur», souligne Elisa Rasoanantoanina, directrice de l'EPP Antanimena II, à l'occasion d'une signature de convention entre Teach For Madagascar, Yas et la Fondation Axian, hier à l'EPP Antanimena II. L'établissement compte aujourd'hui quatre sections de préscolaire, accessibles gratuitement à tous les enfants. Selon la responsable, cette prise en charge précoce se traduit par une meilleure maîtrise de la lecture dès les premières années du primaire, mais aussi par une plus grande aisance en compréhension et en expression orale.

Comparativement aux années précédentes, où le préscolaire existait de manière très limitée, les progrès sont jugés significatifs. Les élèves arrivent désormais au primaire avec des bases solides, ce qui facilite le travail des enseignants et améliore globalement les performances scolaires au sein de l'établissement.

Site pilote

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'EPP Antanimena II constitue un site pilote pour ce projet. « C'est ici qu'ont débuté les ateliers de lecture, appelés à être étendus à plusieurs Écoles Primaires Publiques à travers le pays », indique Mialisoa Andrianasolo, directeur exécutif de la Fondation Axian. Teach For Madagascar assure la conception des supports pédagogiques, dont le livre Diary Nofy, visant à améliorer la qualité de l'enseignement.

Destinés aux élèves du préscolaire et du primaire, ces ateliers de lecture sont organisés une à deux fois par an dans les établissements.

À ce jour, environ 2 000 ouvrages ont été distribués, selon Tsiorimanitra Randriambola, coordinatrice du projet Let's Read for Madagascar. Composée de six livres et d'un cahier d'activités, cette collection place l'environnement au centre de chaque histoire et de chaque exercice. Au-delà d'un simple thème narratif, ce choix vise à sensibiliser les enfants à la protection de la nature, à la lutte contre les feux de brousse et de forêt, ainsi qu'au respect de l'environnement.