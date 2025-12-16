Madagascar: La gare routière Fisandratana se dégrade avant sa mise en service

La gare routière Fisandratana, située à Amoronakona, se détériore progressivement alors qu'elle n'a jamais été mise en service. Le maire de la commune rurale d'Ambohimangakely, le Dr Naina, a alerté les responsables du ministère des Transports et de la Météorologie sur l'état de dégradation de cette infrastructure, hier, lors de l'ouverture officielle du Train urbain.

Cette situation a suscité de vives réactions parmi les habitants et les autorités locales, qui réclament l'ouverture immédiate de la gare afin d'éviter qu'elle ne tombe en ruine. « Elle devrait constituer une infrastructure stratégique et un atout majeur pour la population », a souligné la municipalité d'Ambohimangakely.

Achevée en juillet 2018, la gare n'a, à ce jour, jamais été fonctionnelle. Son ouverture a pourtant été annoncée à plusieurs reprises par les autorités compétentes. En 2020, le ministre Joël Randriamandranto avait évoqué sa mise en service imminente, suivie par des promesses similaires du ministre Rolland Ranjatoelina en 2022.

L'infrastructure, d'une superficie bâtie de 4 500 m², comprend 110 boxes, six guichets dédiées les lignes régionales ainsi que des connexions avec les axes de la RN7 et de la RN2. Elle dispose également plus de 250 places de parking destinées à l'embarquement et au débarquement des passagers. Selon le projet initial, la gare Fisandratana devait accueillir les coopératives de transport desservant les axes RN2 et RN7. Le projet avait alors suscité une vive opposition de la part des usagers et des transporteurs, notamment concernant le transfert des coopératives de Fasan'ny Karana, Ambodivona et Ampasapito.

Récemment encore, le ministère des Transports et de la Météorologie a annoncé l'ouverture prochaine de la gare routière Fisandratana à Amoronakona.