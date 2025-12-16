Madagascar: Enseignement supérieur - La maîtrise du mandarin séduit

16 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Engouement. L'intérêt pour la langue chinoise ne cesse de croître à Madagascar. « L'an dernier, l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo comptait sept cents étudiants ; pour l'année académique en cours, ils sont déjà huit cents, et ce chiffre pourrait encore augmenter puisque les inscriptions restent ouvertes.

Cela témoigne une nouvelle fois de l'engouement des Malgaches pour la culture et la langue chinoise», indique Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut, à l'occasion de la célébration de la langue chinoise, qui s'est tenue vendredi dernier au parking EGS Ankatso. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités annuelles organisées par l'Institut Confucius, en partenariat avec l'Ambassade de Chine à Madagascar.

Le secteur privé s'implique également dans cette dynamique. Plusieurs entreprises chinoises implantées à Madagascar encouragent leurs employés à apprendre le mandarin. « À ce jour, cent soixante-quatre salariés suivent des cours, conscients des avantages professionnels que cette compétence peut offrir », poursuit Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut, à l'occasion de la célébration de la langue chinoise.

Apprendre le chinois ouvre en effet de nombreuses perspectives d'emploi. « La majorité des apprenants intègrent des entreprises chinoises, tandis que le métier d'interprète constitue un débouché clé, facilitant les échanges professionnels et renforçant la confiance au sein des équipes », explique Wei Zuqin, directeur chinois de l'Institut Confucius.

Chaque année, entre cent quarante et cent cinquante étudiants obtiennent une licence. « Un chiffre encore insuffisant face à une demande largement supérieure. Certains diplômés poursuivent leurs études en Chine, tandis que d'autres sont rapidement absorbés par les entreprises locales. La pénurie de profils qualifiés se fait d'autant plus sentir que la coopération entre Madagascar et la Chine ne cesse de s'intensifier », ajoute Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius.

En l'espace de dix-sept ans, plus d'un millier d'étudiants ont été diplômés en licence à l'Institut Confucius, et des milliers d'autres ont bénéficié de formations linguistiques.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

