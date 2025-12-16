Afrique de l'Est: Festival de l'océan indien - Les Barea à l'épreuve des Seychellois et des Réunionnais

16 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Place au jeu. Arrivés en terre mauricienne dimanche soir, les Barea garçons et filles joueront deux matchs chacun ce mardi dans le cadre de la première journée de la deuxième édition du Festival de l'océan Indien U15, jusqu'à samedi.

Ce tournoi de football des jeunes regroupe les sélections des îles voisines, notamment de Madagascar, des Seychelles, des Comores, de Maurice et de La Réunion. Les Barea débuteront ce matin contre les Seychellois, à 9 heures à Madagascar pour les garçons et à 10h30 pour les filles, au Côte d'Or National Sports Complex à Maurice.

Dans l'après-midi, les garçons affronteront les Réunionnais à 13h30 et le match des filles se jouera à 15 heures. Demain, les deux formations des Barea joueront contre les Coelacanthes dans la matinée, puis le Club M mauricien dans l'après-midi. Les sélections de la Grande Île avaient dominé la première édition à domicile, sans la participation de La Réunion, notre principal rival depuis toujours dans la région.

