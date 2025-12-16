Afrique: Boulaye Dia attaquant des Lions - « La concurrence sera et restera saine pendant toute la CAN »

L'attaquant de la Lazio Rome s'est présenté en conférence de presse ce lundi, premier jour du rassemblement des Lions vers la CAN. Il évoque la concurrence sur le secteur offensif.

La hiérarchie sur les attaquants ? C'est le coach qui décide pour ça. Il y aura toujours un choix numéro 1, 2, 3, 4. On l'accepte. Le plus important est que la concurrence soit saine et que tous les attaquants se tirent vers le haut pour que celui qui joue soit dans les meilleures conditions. C'est le coach qui fait ses choix. À titre personnel, ce n'est pas inquiétant. En tant que joueur professionnel, on doit s'adapter à cette situation et démontrer ce que l'on vaut à l'entraînement. Après, c'est le coach qui fait ses choix.

« Je vis très bien cette concurrence. Au-delà de la concurrence ou de l'aspect technique, on est une bande de frères. On s'entend tous bien. Que l'un ou l'autre jour, on est tous là pour le maillot de l'équipe nationale et pour remporter les matchs. La concurrence sera et restera saine pendant toute la compétition. On a tous vécu de la concurrence à un moment donné de notre carrière ou de notre vie, donc ce n'est pas maintenant qu'on va mal la prendre. C'est une concurrence saine et tout le monde en profite. C'est le plus important. »