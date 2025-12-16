Congo-Kinshasa: Des jeunes de Beni et Butembo informés sur les actions de développement du Parc national des Virunga

L'Institut national pour la conservation de la nature (ICCN) a formé, dimanche 14 décembre, des jeunes de Beni et Butembo (Nord-Kivu) sur les actions de développement du Parc national des Virunga.

Cette activité s'est tenue au village de Mutsora, situé à une soixantaine de kilomètres de Beni. À travers ce forum, l'ICCN a voulu lutter contre la désinformation circulant sur les réseaux sociaux, tout en renforçant son rapprochement avec les populations riveraines.

La délégation de jeunes était accompagnée de plusieurs représentants de la société civile et de groupes de pression de Butembo et Beni, notamment la LUCHA, le Parlement Debout de Furu, la Véranda Muchanga, Éveil Citoyen, Antigang, Nzenge Amani, Filimbi et les Jeunes Patriotes de Butembo.

Après des échanges francs et sans tabou, les participants ont visité différents sites : Mutsora, la centrale hydroélectrique de Mutwanga, SICOVIR, le centre de fermentation du cacao de la COPAK, la chocolaterie et la presse à huile, avant de clôturer par Ishango, un site touristique situé dans le parc.

« De ces échanges, nous avons désormais des éléments à partager avec la population, car nous avons vu et vécu les projets de développement menés par l'ICCN dans la région. Nous allons nous engager à lutter contre la désinformation qui bat son plein dans le milieu. Nous encourageons la population à vivre en communion avec l'ICCN, car il porte de bons projets de développement pour la communauté », a déclaré Musema Paluku, l'un des participants. Pour ces jeunes, cette rencontre a permis d'établir un contact direct, de renforcer la confiance mutuelle et de jeter les bases d'une nouvelle collaboration avec l'ICCN.