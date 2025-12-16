Congo-Kinshasa: Arrestation de cinq militants de l'Alliance pour le changement à Kananga

La Police nationale a arrêté cinq militants du parti politique Alliance pour le changement lors d'une marche pacifique organisée lundi 15 décembre à Kananga (Kasaï-Central).

Ces militants, membres du parti de l'opposant Jean-Marc Kabund, manifestaient pour exiger l'ouverture d'un dialogue inclusif en RDC. Interrogé par Radio Okapi, le secrétaire fédéral chargé de l'organisation et de l'implantation du parti a exigé la libération immédiate et sans condition des personnes interpellées.

« Nous étions dans la rue pour réclamer un dialogue inclusif. Vous savez vous-mêmes que nos frères de l'Est, comme sur l'ensemble du territoire national, souffrent. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette marche aujourd'hui, le 15 décembre 2025, afin de réclamer un dialogue inclusif auprès du régime en place », a-t-il déclaré.

Selon lui, la Police nationale a notamment arrêté un conseiller national ainsi que d'autres militants du parti. Ce cadre de l'Alliance pour le changement a également précisé que Jean-Marc Kabund revendique un droit fondamental permettant aux Congolais de vivre en paix. « Aux autorités, nous demandons de relâcher nos militants le plus vite possible, car ils n'ont rien fait. C'est un droit », a-t-il poursuivi.