Congo-Brazzaville: Diables rouges - KF Brazza présente les conclusions de ses études à la Fecofoot

KF Brazza a présenté le 12 décembre à la Fédération congolaise de football le contenu de son projet visant à rendre les sélections nationales du Congo compétitives et les championnats attractifs.

Jules Marie Nguesso, Yan Mavoungou et Leo Goma Taty ont pu identifier les forces et les faiblesses du football congolais pour bâtir un projet sur cinq ou dix ans qui permettra au football national de retrouver à long terme ses lettres de noblesse. Leur passage à la Fecofoot intervient quelques jours après avoir fait le même exercice au ministère des Sports.

Le projet porte sur quatre grands axes concernant les sélections nationales, les compétitions nationales Ligue 1, Ligue 2 et le football féminin, le but étant de rendre les Diables rouges compétitifs tout en proposant des pistes de solutions pour rendre les compétitions nationales compétitives, attractives et rentables en attirant plus de sponsors.

« Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de se qualifier régulièrement à la CAN malgré de grands talents individuels... » Le constat est bien réel mais aussi une source de motivation pour réfléchir comment briser le plafond de verre d'ici deux ans avec les éliminatoires de la CAN 2027 dont le démarrage est annoncé pour le mois de mars prochain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

KF Brazza veut se donner les moyens pour permettre aux Diables rouges d'aller de l'avant. Elever la performance des sélections nationales en proposant la mise en place d'un plan de stage avant les rencontres est, entre autres, un aspect sur lequel s'appuyer tout en insistant sur la stabilité du staff technique.

Il a aussi été déploré le repérage tardif des binationaux, le manque de coordination entre l'équipe jeunes et A. Dans le projet, l'association des joueurs locaux et de la diaspora est un atout non négligeable.

Mais la réussite demande l'implication de tous. « Si tout le monde met de l'eau dans son vin et nous aide à avancer sur ce projet, la pratique sera d'une simplicité incroyable. Nous allons travailler avec les deux entités, le ministre des Sports et la Fecofoot, pour que le projet puisse être bien mené.

Si les deux parties ne s'entendent pas, nous n'allons pas avancer », a insisté KF Brazza. Et d'ajouter :« Nous sommes une association et nous ne sommes pas là pour prendre la place de personne ; nous venons pour travailler en collaboration. »

Le président de la Fecofoot a apprécié le projet précisant que sans l'appui de l'Etat, il est difficile de gagner le pari du professionnalisme.

« On ne peut pas faire une ligue professionnelle tant que l'on n'a pas l'apport de l'Etat, c'est à dire une subvention que l'Etat apporte en dehors des sponsors », a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas. « Nous comptons sur vous. Le souhait de tout le monde est que demain nous obtenions de nombreux sponsors pour le football », a-t-il commenté.

Ce n'est pas le premier projet proposé à la Fecofoot. Christian Lagnidé avait dans un salon workshop proposé un projet similaire en décembre 2017. La Fondation pour le développement du sport en Afrique avait signé un partenariat de cinq ans avec la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour une meilleure organisation du football national. L'Etat congolais avait pris un certain nombre d'engagements qu'il n'a pas tenu.