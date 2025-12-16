Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - La force publique prête à sécuriser le scrutin

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division, Guy Blanchard Okoï, a lancé le 15 décembre à Brazzaville, en sa qualité de coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique (GAS), la conférence initiale de planification des engagements de la force publique en prévision du scrutin de mars 2026.

La rencontre qui s'achève le 16 décembre a réuni les membres du groupe d'anticipation stratégique, notamment les commandants des différentes zones militaires de défense, les contrôleurs opérationnels, les commandants des secteurs opérationnels, les officiers et quelques invités de marque.

Elle vise à initialiser une planification opérationnelle et administrative, centralisée, cohérente et conforme aux impératifs stratégiques de l'élection présidentielle 2026. Il s'agit d'évaluer la situation sécuritaire internationale et nationale et d'apprécier les effets et incidences particulières sur la conduite du scrutin ; de finaliser les opérations administratives relatives au vote anticipé ; de valider les paramètres fondamentaux du concept de sécurisation du scrutin présidentiel ; d'identifier, quantifier, hiérarchiser et prioriser les besoins majeurs nécessaires à la couverture intégrale du scrutin.

« Je salue ici le niveau d'implication et d'engagement de tous nos échelons de commandement dans l'atteinte des premiers objectifs concernant les activités pré-électorales au sein de la force publique notamment sur le plan administratif et des ressources humaines, l'inscription des personnels et des agents sur les listes électorales et l'élaboration du plan de cadrage visant à définir les modalités du vote anticipé en étroite collaboration avec la Direction générale des affaires électorales », a souligné le chef d'état-major, le général de division, Guy Blanchard Okoï. Sur le plan opérationnel, il a rappelé l'élaboration d'une directive relative à la sécurisation de l'élection présidentielle de mars 2026.

Selon le coordonnateur de la commission d'organisation, le général de brigade François Ossele, la planification se fera en plusieurs étapes avec une planification initiale qui permettra de concevoir tous les documents initiaux d'orientations, aussi bien, au niveau administratif qu'opérationnel.

« Au cours de l'année 2026, fin janvier et début février, nous allons organiser une deuxième conférence finale qui nous donnera l'occasion d'approuver tous les plans qui seront fait à ce niveau, c'est-à-dire, clore le processus avant que nous nous engagions dans la phase d'exécution », a-t-il confié.