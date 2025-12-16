Congo-Brazzaville: Kouilou - L'AADCSN réunit les jeunes autour des valeurs sportives

L'Association Les amis de Denis Christel Sassou Nguesso (AADCSN) que dirige Christelle Evy Josiane Ngoma, a organisé le 13 décembre au village Koutou, dans la sous-préfecture de Madingo-Kayes, des tournois de football et de Ndzango sous le label « Kouilou, terre de sport et de solidarité » qui ont rassemblé les jeunes des villages alentours.

Le match final de football a opposé le village Koutou au village Tissaka. Il a été remporté par l'équipe du village Koutou sur un score d'un but à zéro. Le match de ndzango, quant à lui, a opposé le village Wolo au village Youbi. Celui-ci s'est incliné devant l'équipe de Wolo qui a emporté le match sur un score de 90 à 80 points.

Dégageant l'intérêt de ces retrouvailles pour les habitants de sa circonscription administrative, Joseph Herbin Fouti, sous-préfet du district de Mandigo-Kayes a salué les vainqueurs et expliqué qu'à travers ce tournoi, l'association AADCSN vient appuyer l'action de l'Etat en matière sportive et éducative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Par ce geste, l'association vient aussi en aide à beaucoup de parents d'élèves qui sont parfois dans l'incapacité de scolariser leurs enfants par manque des moyens, et ce d'autant plus que ces derniers vivent seulement de la cueillette et de l'agriculture aujourd'hui menacée par des pachydermes » a-t-il déclaré.

L'objectif principal de ce tournoi, a rappelé la présidente de l'association, et de focaliser sur la cohésion de l'ensemble des jeunes de cette sous-préfecture en vue de véhiculer les valeurs de paix, d'unité et du vivre ensemble prônées par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

En plus du tournoi sportif, les membres de l'association ont également fait un don de fournitures scolaires aux écoliers du village Koutou. Ce don était composé de cahiers, manuels, stylos, sacs scolaires, rames de papier, craies, crayons, ardoises et autres.

Remerciant les membres de l'association, Passi Loukouzi Julienne et Jean Jacques Bouiti, respectivement directrice de l'école primaire et chef de village de Koutou, ont signifié que l'AADCSN est un modèle d'association qui devrait être encouragé par les pouvoirs publics « parce que celle-ci met un accent particulier sur l'éducation et le sport des jeunes qui constituent l'un des piliers du développement du pays ».

Le clou de la rencontre a été marquée par la remise des trophées et des primes d'encouragement qui ont été remis aux vainqueurs. L'association prévoit maintenant de poursuivre les mêmes actions à travers d'autres départements.

Rappelons que la sous-préfecture de Madingo-Kayes est située dans le département du Kouilou et le village Koutou est le plus grand village de cette entité administrative. Il est situé à environ 90 kilomètres de Pointe-Noire et compte environ 1500 habitants.