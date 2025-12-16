Sénégal: Thiès - Lancement des concertations pour l'élaboration de la nouvelle Stratégie nationale de gestion du handicap

Thiès — Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a procédé, lundi à Thiès, au lancement des concertations pour l'élaboration de la nouvelle Stratégie nationale de gestion du handicap, visant à assurer une articulation "cohérente" avec l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques nationales relatives au handicap, a constaté l'APS.

"Ces concertations sont une réponse aux instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concernant une nouvelle stratégie de gestion du handicap", a indiqué le conseiller spécial du chef de l'Etat chargé des questions du handicap, Cheikh Sadibou Diouf.

Cet atelier organisé par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités fait suite aux instructions du président de la République relativement à la revue des programmes du ministère sur le handicap, mais également au lancement des tables de concertation.

"Aujourd'hui, l'inclusion du handicap est inscrite au coeur des politiques publiques, et cette rencontre va permettre à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine du handicap de réfléchir sur une nouvelle stratégie d'accompagnement des personnes handicapées", a indiqué M. Diouf.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que la priorité sera accordée à l'éducation inclusive spécialisée, l'accès au financement, l'accès à un emploi décent, sans oublier les questions d'accessibilité et celles liées à la protection sociale et à l'accès aux services de base.

Cheikh Sadibou Diouf a précisé que cet atelier sera d'une "importance capitale pour l'élaboration de politiques publiques" concernant l'inclusion du handicap, ajoutant que tout cela sera aligné à la Vision Sénégal 2050, mais également à la Stratégie nationale de développement 2025-2029.