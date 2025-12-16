Sénégal: Thiès - Lancement des concertations pour l'élaboration de la nouvelle Stratégie nationale de gestion du handicap

16 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a procédé, lundi à Thiès, au lancement des concertations pour l'élaboration de la nouvelle Stratégie nationale de gestion du handicap, visant à assurer une articulation "cohérente" avec l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques nationales relatives au handicap, a constaté l'APS.

"Ces concertations sont une réponse aux instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concernant une nouvelle stratégie de gestion du handicap", a indiqué le conseiller spécial du chef de l'Etat chargé des questions du handicap, Cheikh Sadibou Diouf.

Cet atelier organisé par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités fait suite aux instructions du président de la République relativement à la revue des programmes du ministère sur le handicap, mais également au lancement des tables de concertation.

"Aujourd'hui, l'inclusion du handicap est inscrite au coeur des politiques publiques, et cette rencontre va permettre à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine du handicap de réfléchir sur une nouvelle stratégie d'accompagnement des personnes handicapées", a indiqué M. Diouf.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que la priorité sera accordée à l'éducation inclusive spécialisée, l'accès au financement, l'accès à un emploi décent, sans oublier les questions d'accessibilité et celles liées à la protection sociale et à l'accès aux services de base.

Cheikh Sadibou Diouf a précisé que cet atelier sera d'une "importance capitale pour l'élaboration de politiques publiques" concernant l'inclusion du handicap, ajoutant que tout cela sera aligné à la Vision Sénégal 2050, mais également à la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.