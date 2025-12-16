Sénégal: Une application de la LSFP pour accéder à des 'informations crédibles' sur le football national

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) s'est dotée d'une application dénommée "SEN LIGUE PRO", permettant un accès facilité à des informations officielles sur le football national.

"Ce n'est pas une application de plus, mais une réponse claire à une attente : avoir une source officielle [sur le football national]. On est en train de bâtir un outil pour permettre d'avoir des informations crédibles sur la LSFP", a expliqué Algaphe Diagne, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, lors de la cérémonie de lancement, lundi, à Dakar.

Le lancement de l'application "SEN LIGUE PRO", marque, selon M. Diagne, le début d'une "ère digitale" pour la Fédération sénégalaise de football.

"C'est la première application qui nous permettra de donner aux fans des informations. Nous voulons moderniser la gouvernance, la transparence et valoriser nos compétitions. Nous voulons créer un écosystème digital, avec des données certifiées, des contenus médias, l'engagement des fans", a fait savoir le premier vice-président de la LSFP.

Selon le président de la LSFP, Babacar Ndiaye, "SEN LIGUE PRO" constitue "une plateforme officielle qui entend centraliser toutes les informations, non sans faire connaître joueurs, staffs et médias..."

"A terme, nous voulons avoir une LSFP bien connue et bien digitalisée", a ajouté M. Ndiaye.

Il a annoncé que dans cette perspective, la LSFP, en charge du football professionnel, les commissaires, délégués de matchs et équipes marketing seront dotés de tablettes et vont bénéficier d'une formation pour mieux les outiller.