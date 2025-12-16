Sénégal: Rufisque se dote d'un budget de 6,5 milliards FCFA pour 2026

16 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rufisque — Le conseil municipal de Rufisque a adopté à l'unanimité le budget 2026 de la ville, arrêté à plus de 6,5 milliards FCFA pour l'exercice 2026, contre environ 4,9 milliards en 2025, a appris l'APS mardi du service de communication de ladite mairie.

"[...] C'est une hausse significative qui marque notre volonté commune de développer Rufisque", indique la même source dans une note d'information, soulignant que 5,3 milliards FCFA de ce budget, voté samedi dernier, sont destinés au fonctionnement, contre 1,2 milliard FCFA réservé à l'investissement.

Le document souligne que des projets "structurants sont déjà en marche", citant le lancement officiel des travaux de voirie et d'assainissement le 19 novembre 2025 et la construction de l'axe "Fass Conteneur".

Il y a aussi la rénovation du stade Ngalandou Diouf et de l'hippodrome Tanor Anta Mbakhar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La même source évoque aussi des "priorités accompagnées" dont le soutien accru de l'État notamment via les fonds de concours, la revalorisation des salaires des agents municipaux (+724 millions FCFA inscrits), le nouveau référentiel culturel avec la création d'un Fonds d'appui aux initiatives et du Festival des arts de Rufisque.

Selon la note d'information, le conseil municipal "a aussi autorisé plusieurs mesures sociales et d'accompagnement : heures supplémentaires, indemnités, soutien scolaire, subventions aux lieux de culte et associations, et affectation d'un terrain pour la reconstruction de la Maison de Justice".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.