Sénégal: Rufisque se dote d'un budget de 6,5 milliards FCFA pour 2026

Rufisque — Le conseil municipal de Rufisque a adopté à l'unanimité le budget 2026 de la ville, arrêté à plus de 6,5 milliards FCFA pour l'exercice 2026, contre environ 4,9 milliards en 2025, a appris l'APS mardi du service de communication de ladite mairie.

"[...] C'est une hausse significative qui marque notre volonté commune de développer Rufisque", indique la même source dans une note d'information, soulignant que 5,3 milliards FCFA de ce budget, voté samedi dernier, sont destinés au fonctionnement, contre 1,2 milliard FCFA réservé à l'investissement.

Le document souligne que des projets "structurants sont déjà en marche", citant le lancement officiel des travaux de voirie et d'assainissement le 19 novembre 2025 et la construction de l'axe "Fass Conteneur".

Il y a aussi la rénovation du stade Ngalandou Diouf et de l'hippodrome Tanor Anta Mbakhar.

La même source évoque aussi des "priorités accompagnées" dont le soutien accru de l'État notamment via les fonds de concours, la revalorisation des salaires des agents municipaux (+724 millions FCFA inscrits), le nouveau référentiel culturel avec la création d'un Fonds d'appui aux initiatives et du Festival des arts de Rufisque.

Selon la note d'information, le conseil municipal "a aussi autorisé plusieurs mesures sociales et d'accompagnement : heures supplémentaires, indemnités, soutien scolaire, subventions aux lieux de culte et associations, et affectation d'un terrain pour la reconstruction de la Maison de Justice".