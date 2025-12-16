Sénégal: Fimela - De jeunes ruraux formés aux techniques d'agroécologie

Fimela — Cinquante jeunes ruraux, formés aux techniques d'agroécologie dans le cadre du projet Agri-jeunes Tekki Ndawñi, ont reçu, lundi, leur attestation de fin de formation.

Ils viennent de différentes localités du pays et ont été formés pendant plusieurs semaines à la ferme-école écologique Kaydara de Fimela dans les métiers de la pisciculture, du maraîchage, de la transformation des produits locaux et en embouche bovine.

"Notre objectif est de contribuer à l'amélioration durable des conditions d'existence des jeunes ruraux et à la réduction de la pauvreté en milieu rural, en promouvant leur inclusion socioprofessionnelle dans les exploitations familiales", a expliqué le coordonnateur du projet Agri-jeunes Tekki Ndawñi, Talla Guèye.

Il a signalé qu'une convention de deux ans a été signée avec la ferme-école écologique Kaydara pour former 217 jeunes ruraux.

"Le quota est atteint. Aujourd'hui, la dernière cohorte a reçu ses diplômes de fin de formation", s'est-il réjoui.

Talla Guèye a ajouté que chaque jeune bénéficiaire de la formation recevra une subvention non remboursable de 650.000 à 700.000 Francs CFA.

"Nous voulons que les jeunes puissent avoir un revenu mensuel d'au moins 150.000 FCFA par mois. C'est pourquoi, nous les formons pour en faire des champions dans leur domaine de manière pérenne", a-t-il avancé.

Il a rappelé que depuis sa mise en place, le projet Agri-jeunes Tekki Ndawñi a formé 12.000 jeunes qui s'activent dans des métiers agricoles.

Le directeur de la ferme-école écologique Kaydara, Gora Ndiaye, s'est félicité, pour sa part, des "bons résultats" enregistrés pendant toute la formation des jeunes.

"Nous avons eu de bons résultats après plusieurs semaines de formation. Ils ont réussi à transformer la pastèque en produits séchés, faire des concentrés de jus locaux et de confiture", a-t-il relevé.

Selon son promoteur, la ferme-école Kaydara se veut un modèle de centre de transition agro-écologique participant à la préservation de biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques grâce à la plantation d'arbres bio.