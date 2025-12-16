Sénégal: Le premier prix national des Droits de l'homme décerné à la CONAFE

Dakar — La Coalition nationale des associations et organisations non-gouvernementale en faveur de l'enfant (CONAFE) a reçu, lundi, le premier prix national des droits de l'homme institué par la commission nationale des droits de l'homme du Sénégal (CNDH).

L'Association "Racines de l'espoir", engagée dans la promotion de l'éducation et de l'inclusion des enfants atteints de maladies rares, est attributaire du deuxième prix tandis que le troisième prix est allé à l'organisation "Grandmother Project Sénégal", œuvrant pour le bien-être des femmes et des enfants.

Le prix national des Droits de l'homme marque, selon la présidente de la CNDH, professeure Amsatou Sow Sidibé, une étape historique dans la construction d'une culture nationale de promotion, de protection et de respect des droits humains.

Le thème de cette première édition, "La promotion et la protection des droits de l'enfant: enjeux, défis et perspectives", traduit, selon elle, une volonté d'inscrire la protection des groupes vulnérables, l'enfant particulièrement, au cœur de l'engagement de la commission qu'elle dirige.

L'ambition de ce prix est, entre autres, de valoriser les personnes et organisations engagées dans la défense des droits humains et d'encourager l'innovation sociale et l'impact communautaire durable.

"Il valorise celles et ceux qui œuvrent avec courage, abnégation et détermination pour faire vivre les droits humains dans notre pays", a fait valoir Mme Sidibé.

Cinq autres distinctions dont trois prix d'honneur et deux prix spéciaux ont été délivrés par la CNDH.

Les récipiendaires des prix spéciaux sont le professeur Ibrahima Fall, ancien ministre de la République pour le prix spécial de Reconnaissance, et Pape Natango Mbaye, bachelier de l'année 2025, lauréat du prix spécial de la résilience.

Les prix d'honneur ont été octroyés au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre, Ousmane Sonko, et au président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye.